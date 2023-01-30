香港巨星梁朝偉在影壇擁有非凡成就，憑藉精湛演技和俊俏外型，出道後很快獲得無數獎項肯定，除了在亞洲地區，他更紅到海外，曾拿下坎城影展的影帝寶座，近年他在漫威系列電影《尚氣》中飾演文武，充滿魅力的表現擄獲許多粉絲芳心；近日有粉絲發現梁朝偉開了抖音，瞬間就有百萬粉絲關注。

梁朝偉近日開通抖音帳號，並於今（30日）上午發布影片，文字中寫下「初次見面，多多關照」，標籤是「梁朝偉入駐抖音」、「梁朝偉電影角色挑戰」，畫面中梁朝偉穿深色西裝，坐在攝影棚中看著鏡頭緩緩說：「梁朝偉，其實也沒有什麼特別的，偶爾會發呆，偶爾也會把自己藏起來，你覺得我這雙眼睛會說話，也許是因為我不擅於用語言去表達自己的人，初次見面的時候會緊張，人多的時候會不知所措，有很多話想跟別人分享，但不知道怎麼開口，既然我的眼睛可以說話，那我就這樣一直看著你就好了，不止有說話的眼睛，也有想見你的心」。

梁朝偉今年60歲了，一雙眼睛仍然會放電，對著鏡頭講話時有著滿滿的故事感，最後向觀眾說出「土味情話」，也不讓人感覺油膩，帥氣模樣電暈無數粉絲，他近期正播出的電影《無名》官博留言：「如沐春風，歡迎梁先生」，梁朝偉則回應「謝謝大家的支持」。

梁朝偉在抖音開通帳號。（圖／翻攝自梁朝偉抖音）

梁朝偉一開通就有百萬粉絲。（圖／翻攝自梁朝偉抖音）

網友們討論梁朝偉應該是配合電影宣傳開設帳號，也有人在底下奉勸千萬不要直播賣貨，近年許多藝人加入直播行列，口碑卻也因此失去，不過有粉絲表示梁朝偉很愛惜羽毛，到了這個咖位不會帶貨賺錢的。