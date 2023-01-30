4艘中國大陸海警船30日上午相繼駛入釣魚台周邊日方宣稱的領海海域，跟隨29日從日本沖繩縣石垣市出港的「新世丸」海洋調查船等動向航行，當天下午相繼駛出，進入日方宣稱領海外側毗連區。中國大陸海警局同日發布消息稱，日方5艘船隻非法進入中方宣稱釣島領海，依法採取必要管控措施並警告驅離。

共同社報導，中國大陸公務船駛入釣島周邊日方宣稱領海為今年第2次，上次是在10日。據第11管區海上保安總部（那霸）稱，首艘中國大陸海警船上疑似搭載機關砲的裝置，於當天凌晨2時45分前後駛入。之後在凌晨4點半左右和清晨6時05分前後，分別有2艘和1艘駛入。海保巡邏艇發出警告，要求駛離日方宣稱領海。

此次海洋調查是石垣市委託日本東海大學進行，目的是確認釣島周邊海域水質和漂來的垃圾等。船上有石垣市長中山義隆等人，於30日清晨6點多駛入日方宣稱領海。報導指出，釣島周邊已連續5天發現中國大陸公務船。

據「中國海警」官方微博消息，中國大陸海警局新聞發言人甘羽表示，日「新世丸」號等5艘船隻30日非法進入我釣魚台領海，中國海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離。

甘羽強調，釣魚台及其附屬島嶼是中國固有領土，中國海警艦艇依法在本國管轄海域開展海上維權執法活動，日方無權說三道四。我們敦促日方立即停止在該海域的一切違法活動，確保不再發生類似事件。