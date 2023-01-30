新台幣在台股大漲560點下，帶動匯市勁揚，台北及元太外匯市場總成交量放大至24.345億美元。
觀察自19日匯市封關至30日開紅盤的國際匯市，新台幣一次反映春節間效應，表現較其他主要貨幣相對強勢，新台幣升值0.77％，僅微幅落後新加坡幣的0.78％，更較歐元0.45％、韓元0.38％、人民幣0.33％、越南盾的0.04％強勢，而日圓對美元貶值1.09％、美元指數貶值0.3％。
外匯交易員分析，若美元持續疲弱、外資持續加碼，由於目前已率先突破30.2元關卡，下一個價位就是30元整數關卡。
新台幣匯市新春開紅盤，跟著股市紅不讓，以30.3元開出後，一路過關斬將，輕鬆突破30.2元大關後，最高更曾來到30.104元，最後收在30.137元，強升2.31角，創逾五個月新高。外匯交易員直指，以此氣勢，最快本周就有機會在盤中看到2字頭。
新台幣在台股大漲560點下，帶動匯市勁揚，台北及元太外匯市場總成交量放大至24.345億美元。
觀察自19日匯市封關至30日開紅盤的國際匯市，新台幣一次反映春節間效應，表現較其他主要貨幣相對強勢，新台幣升值0.77％，僅微幅落後新加坡幣的0.78％，更較歐元0.45％、韓元0.38％、人民幣0.33％、越南盾的0.04％強勢，而日圓對美元貶值1.09％、美元指數貶值0.3％。
外匯交易員分析，若美元持續疲弱、外資持續加碼，由於目前已率先突破30.2元關卡，下一個價位就是30元整數關卡。
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