新台幣在台股大漲560點下，帶動匯市勁揚，台北及元太外匯市場總成交量放大至24.345億美元。

觀察自19日匯市封關至30日開紅盤的國際匯市，新台幣一次反映春節間效應，表現較其他主要貨幣相對強勢，新台幣升值0.77％，僅微幅落後新加坡幣的0.78％，更較歐元0.45％、韓元0.38％、人民幣0.33％、越南盾的0.04％強勢，而日圓對美元貶值1.09％、美元指數貶值0.3％。

外匯交易員分析，若美元持續疲弱、外資持續加碼，由於目前已率先突破30.2元關卡，下一個價位就是30元整數關卡。