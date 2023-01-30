陸委會與海基會出現人事調動，新人會否帶來新氣象備受關注。學者認為，民進黨政府的兩岸政策大方向若不改變，海基會新任董事長李大維可發揮的空間非常有限。學者對詹志宏調任陸委會則有不同評價。

國立台灣大學政治學系教授左正東接受本報採訪時直言，這次海陸兩會的人事異動沒有太大意義，若真想在兩岸交流上有所突破，海基會是第一線，詹志宏的經驗備受肯定、適合作為突破性的推手，但把詹志宏調到陸委會擔任副主委，這對海基會要進行突破性工作反而較不合適。

國立政治大學東亞研究所特聘教授王信賢則認為，詹志宏的角色非常重要，由於詹志宏是「老海陸」，對陸委會與海基會都很熟稔，亦為具戰略規劃與眼光之人；且關鍵在於詹志宏與蔡英文總統的關係良好、深受信任，能遂行蔡總統在兩岸關係方面要做的事。

前台北市議員梁文傑將出任陸委會副主委。左正東指出，梁文傑過去曾擔任民進黨大陸事務相關幕僚，對於兩岸事務不陌生，但比較令人擔心的是，他所熟悉和信仰的是民進黨慣有的兩岸論述，其中和中華民國憲政體制多有衝突。

左正東表示，希望梁文傑就任後能恪守中華民國憲法。如果蔡政府只是要給梁文傑一個歷練的機會，是好是壞只是他個人的問題，如果蔡政府是要他用民進黨論述扮演抗中急先鋒的角色，恐怕會成為台海和平穩定的不定時炸彈，絕非國家社會之福。

談及李大維接掌海基會，左正東表示，由於李大維過去的資歷，被認為可以說一些較有政治性意義的話，並促進兩岸兩會之間的政治對話，但這樣的對話可否落實，仍要看民進黨政府與大陸方面的政策調整；而中國大陸2016年以來路線很清楚，即九二共識為恢復對話之前提，民進黨大政策方向若不改變，李大維可發揮的空間也就非常有限。