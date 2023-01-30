搶攻情人節浪漫商機，台北中山意舍酒店Buttermilk摩登美式餐廳於2月9日至2月14日推出「濃情密意情人節雙人分享餐」，2,680元+10％主菜可品嚐「香煎櫻桃鴨胸」及「美國阿嬤秘方炸雞」，還有情人節限定甜點「永浴愛河天鵝泡芙」，豐富多樣內容還包括Buttermilk比司吉、香料烤蝦沙拉、蘑菇濃湯、櫛瓜野蕈烘蛋等等共8道料理，另再加上氣泡酒讓情人們沉浸在微醺浪漫氛圍中，創造甜蜜美味的回憶。

Buttermilk摩登美式餐廳情人節大餐，主菜提供「香煎櫻桃鴨胸佐酒漬櫻桃醬汁」及「美國阿嬤秘方炸雞」，主廚選用宜蘭櫻桃鴨，皮豐厚且肉質細嫩，先以香煎方式將外皮煎至焦脆，再以爐烤手法逼出一層油脂，口感外酥內嫩多層次，搭配季節時蔬跟綿綿的馬鈴薯泥，再輔以酸甜的櫻桃醬汁點綴，以粉色系料理增添情人節甜蜜氛圍。

餐廳超人氣招牌美國阿嬤秘方炸雞，肉質彈嫩多汁，搭配醃製西瓜鹹甜鮮解膩，滿足另一半的味蕾。野莓鮭魚酷多附玉米脆片口感酸酸甜甜且清爽不膩口，很適合作為開味菜。香料烤蝦沙拉以鮮蝦搭配咖哩粉一起烹烤，再以烤鳳梨妝點，創造出辣酸甜滋味。櫛瓜野蕈烘蛋經低溫慢烤後，蛋香四溢且口感紮實豐厚，與戀人一起分享更美味。甜點精心準備永浴愛河天鵝泡芙，相愛的天鵝泡芙漂浮在巧克力蛋糕上與覆盆莓卡士達一同享用，微酸中帶點甜味保證能擄獲伴侶芳心，且象徵湖中一對恩愛的天鵝，沉浸於幸福的粉紅泡泡中。以Chandon Rosé氣泡酒作為燭光晚餐的完美結尾，點燃浪漫氛圍的最佳助攻。

台北中山意舍酒店位於美麗綠樹成蔭的中山北路上，屬於台北市中山區最繁華熱鬧的精華地段，交通便利，步行5分鐘，即可到達台北捷運中山站。裝潢以大片的全景落地窗、開放式廚房、長條型互動式吧檯與舒適的沙發區，與美食相得益彰的林蔭大道美景，與戀人牽手在此漫步，共同編織甜蜜回憶的最好選擇。

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