一名住高雄的21歲陳姓男子，利用不同的交友軟體，分別認識一名高中與國中的少女，其中趁著與高中少女發生性行為時，偷拍女方替他口交照片，接著又勸國中少女自拍全裸與自慰影片，事後陳男又另涉一起少女性侵害案遭逮，警方檢視手機照片後才發向還有兩名少女受害，一審陳男遭判5年，但他不服上訴，法官考量他已與高中少女和解而改判4年2月，可上訴。

根據判決書，陳男於民國109年4月間，透過網路交友平台「SOUL」認識高中少女小美，又在11月間，帶小美回到住處，趁小美替他口交時，拍下不雅影片片。

但同時在6月間，陳男又透過網路交友平台「吾聊」認識國中少女小芬，於是不斷以LINE傳送「我想在（再）看一次毛毛」、「寶貝你有自慰影片嗎」、「寶寶我要自慰影片」、「喜歡」等內容之訊息。

小芬在陳男勸誘下，用手機自拍全裸及自慰之照片及影片，再透過通訊軟體LINE傳送予陳男觀覽。後來警方偵辦一起少女遭性侵案件，警方前往陳男住處搜索，赫然發現小美與小芬的不雅影片，全案才曝光。

高雄地院審理時，陳男坦承犯行，且在審理中與兩名少女及家屬和解，分別判4年2月、3年7月有期徒刑，合併應執行5年。

但陳男不服上訴，高雄高分院審理後，法官認為高中少女已和解，改判有期徒刑3年8月，但國中少女卻堅持不和解，於是駁回上訴維持原刑度，兩岸合併應執行刑定4年2月。仍可上訴。