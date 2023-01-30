美國新任眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）可能於今年春季訪問台灣。對此，前立委郭正亮今（30）日就表示「應該是真的」，更斷言訪台時機點就在今年4月10日，而前駐紐西蘭大使介文汲也認同，指出「美國國會休會期就是麥卡錫出國的時機」，引發討論。

郭正亮今日在中天節目《頭條開講》中表示，「麥卡錫訪台應該是真的，因為去年裴洛西本來要來的時間就是復活節的休會，但碰到疫情才延到八月，因為國會休會有一個短休會跟長休會，基本上都可以」，因此郭正亮強調，「我認為應該是真的，就比照裴洛西去年的模式，而且在1979年4月10日就是時任美國總統卡特（James Carter）簽台灣關係法的日子，所以是選過的，裴洛西也是這樣想，麥卡錫也是這樣想」。

而介文汲也認同表示，「美國的國會議員，休會的時候才能出國，麥卡錫又是議長，除非是白宮叫他做外交活動，才可以請假出國，要不然通常情況是沒有理由出國的，所以美國的國會議員要出國大部分都是運用休會期間」，介文汲最後也強調，「四月正好就是復活節的日子，這次不來的話可能就要拖一段時間了，那後面的形勢就很難掌握了，現在休會期就是他出國的最佳時機，他會快刀斬亂麻，奪取他個人的政治利益」。