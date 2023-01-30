女星朱芯儀去年3月宣布罹患乳癌2到3期，已轉移到淋巴，經過化療、乳房切除和重建手術，復原狀況良好。2023年第一個月，朱芯儀今（30日）捎來好消息，原來她做完第18次治療後，終於結束整個療程，不禁感性地說：「怎麼突然有點想哭。」

朱芯儀30日在IG限時動態PO在醫院打點滴的照片，表示指甲因為生病而變得脆弱，「勾到毛衣就痛翻，都要用膠帶黏起來」。這是朱芯儀第18次治療，她看著最後幾滴藥，心中百感交集，「盼這天盼了好久，終於到來」，也感慨打完後就要揮手跟照顧自己的護理師說再見，哽咽地說：「突然有點想哭，想起2022的灰暗，希望2023一開始我能健康平安，祝福我的你們也是。」

朱芯儀2022年都在跟乳癌抗戰，忍受化療和手術的艱辛，還得承受外婆、姑姑先後離世的痛苦，其中姑姑也是乳癌病友，因不願接受化療導致病情加重，臨終前堅定地看著朱芯儀，交代：「你要好好活下去。」讓朱芯儀心碎不已，但決定要帶著姑姑的愛繼續活下去。

回顧2022年，朱芯儀坦言過得很辛苦，「我決定不拚5年或10年存活率，就是讓自己開心的活每一天。」接著許下心願，希望能跟老公解鎖很多以前沒有去過的地方，還要嘗試自己的更多可能性。