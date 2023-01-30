前立委郭正亮今（30）日對今年局勢做出預測，他認為還是充滿動盪的變數，因為美國還是基於慣性反應，抵制中國大陸，利用台灣牌也不斷在升級當中。他強調。美國現在真的是一團亂，白宮的動作、外交軍事的動作、眾議院的動作，民間智庫的評估，彼此之間充滿各種矛盾，暗示未來美國對台、對中政策，會陷於一片混亂當中。

郭正亮今在其網路直播節目《亮點交鋒》中指出，美國國務卿布林肯2月5日訪北京，希望恢復美中軍事溝通管道，但是否如布林肯所願，恢復已經停止的軍事溝通管道？他打個問號！

郭正亮直言，美國眾議院不斷在出招，不只麥卡錫要訪台，還成立「中國特別委員會」，放話不排除來台開聽證會，也醞釀邀請蔡英文訪美的氛圍。在此氛圍下，布林肯訪問中國大陸，怎會有「小陽春」？這完全是矛盾的發展！

郭正亮披露，目前美國的美債賣不動，但中國大陸復甦狀況、疫情控制、股市恢復程度、電動車產業，顯示對美國經濟發展不利的態勢都已經出現了。

前立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮認為，美國還是想要抵制中國大陸，慣性的反應，可以看到衝突是往激烈的方向走，偏偏國務卿布林肯2月5日要去北京，還透過葉倫去見劉鶴，希望中國大陸多買美債，這些邏輯都互相矛盾、決策互相衝突。

郭正亮強調，美國現在真的是一團亂，白宮的動作、外交軍事的動作、眾議院的動作，民間智庫的評估，彼此之間充滿各種矛盾。暗示未來美國對台、對中國政策，會陷於一片混亂當中。