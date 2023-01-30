行政院長蘇貞昌在年前提出總辭，前副總統陳建仁確定接任閣揆，而副閣揆則為前桃園市長鄭文燦。而針對綠營的政院最新人事布局，中天《盧秀芳辣晚報》30日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對「陳建仁新內閣最大特色是什麼？」，年輕人一面倒，認為陳建仁新內閣最大的特色就是「敗選聯盟」，認為「都是一些沒有選好的人上台」，引發討論。

中天《盧秀芳辣晚報》30日由「辮子妹」進行街訪，對於「陳建仁新組的內閣，最大的特色是什麼？」許多年輕人紛紛表示「敗選聯盟，都是一些沒有選好的人上台，我覺得不好」、「最大特色就是『沒什麼新意』，陳建仁原本不就是副總統嗎？本來就是蔡英文的人」、「沒什麼特色，原本那幾位都還在」、「舊的人都還在上面，就是那幾個人都沒換掉」、「只有那些人在卡那些位置」、「感覺就是該走的還沒走」、「我覺得陳吉仲就是回去大學教書了」、「換湯不換藥，再做一年也不會有什麼效果」。

不過也有少數民眾肯定陳建仁的新內閣「這次新內閣比較年輕化了」、「蘇貞昌感覺就是太老了，陳建仁、鄭文燦比較年輕」、「換人做看看也不錯」。