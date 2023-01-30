正妹網紅「Ms. Johnny 御姐強尼」風格冷艷，擁有火辣身材，時常大方展現好身材，她加入網紅「黑男」旗下後以換衣影片爆紅，除了在室內換衣外，還將拍攝地拉到戶外，公然在茶園、林間等地方更衣，吸引不少網友；近日為了慶祝破15萬訂閱，承認自己很好色，每天至少需要2到3次，超直白作風讓網友都傻眼。

26歲的強尼透露最近交男朋友了，透露自己非常好色，很愛玩SM和收集情趣用品，也很喜歡穿很多性感的睡衣，「哪怕我一個人睡覺，我會覺得自己看得很舒服」，且直接表示「我每天至少要2到3次」，這還只是基本的次數。她也大方公開胸圍是32D，但身體如果不好就是32CD，強尼提到自己想拍裸照的原因是很想整型，很想要隆乳，但因為身體很差，因為是早產兒，所以麻醉師沒辦法給予麻醉，就想每一年都記錄一次自己，「我想知道我每一年都長什麼樣子，所以我只能當媽媽生出來長怎樣，我就只能長那樣子」。

強尼表示26歲才有和異性發生關係。（圖／御姐強尼Ms. Johnny2.0 YouTube）

強尼說不一定是給人看，只是記錄自己從頭到腳是什麼樣子。被問到第一次和異性的性經驗，她直說到26歲才有，坦承自己之前是同性戀，被網友稱讚為了姐姐剃光頭一事，強尼透露姐姐有越來越好了，請大家不要擔心她。由於作風開放，被問到是否有想往AV界發展，強尼直呼：「我看起來有像明日花綺羅一樣漂亮嗎？如果有的話我也不會考慮」，因為沒辦法跟陌生男生滾床，但如果跟女生的可以考慮。