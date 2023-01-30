新北市32歲陳姓男子12日下午騎機車行經中和區中正路時，因不慎而導致錢包和證件遺失，沿街都是百元和千元鈔票，景安派出所員警巡邏時發現，立刻停車幫撿錢，並根據拾得的證件通知失主，陳男直到接獲警方通知才發覺財物遺失，立刻趕抵派出所，並連聲向警方致謝。

據了解，警員王光勳及王丞玄近日行經中和區中正路時，發現路面散落一地千元和百元鈔票，員警立刻分工合作，一位員警駕駛巡邏車開啟警示燈，另一位員警於注意自身安全情況下沿路拾取。

而警方拾得的金錢超過萬元，還撿到身分證及健保卡等重要證件，將遺失物帶回派出所後，依規定受理拾得物並透過警政知識系統撥打電話聯繫證件遺失人，陳男接獲通知後心急如焚，趕至派出所領取上述遺失物品，並不斷感謝兩位員警之協助。

中和分局提醒，出門在外個人貴重物品務必置於包包內等較不易掉落之處，並避免將貴重物品放置口袋內，減少遺失風險。