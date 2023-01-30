中正一分局員警日前在於台北車站西側執行交通疏導勤務，發現1名15歲少女在車來攘往的車站前不知所措大哭，身邊也沒家人陪伴，黃員隨即上前關心並了解狀況，才了解少女是因為被父親放鳥，獨自一人站在北車又沒有口罩，才會忍不住放聲大哭，所幸在員警的協助下順利與父親團圓。

初步了解，中正第一分局警備隊警員黃梓欽日勤於台北車站執勤時，發現15歲的詹姓少女獨自一人在車站中放聲大哭，上前了解狀況，才知道少女當天跟著父親一起前往北車辦事，在準備開車回家前，詹父跟女兒先到一旁的便利超商領取包裹，領完後立刻開車離去，不料詹父竟沒發現女兒沒一起上車，直接把車開走。

詹女發現父親消失後，儘管初步有和父親連絡上，但由於詹父當時已開至中正紀念堂，距離北車已有一段距離，因此要求女兒自己搭捷運前往中正紀念堂，只是女兒獨自一人在沒有口罩，且又覺得被人跟蹤嚇得只能在原地大哭。黃員得知後隨即以電話連繫詹父，並將少女載往到中正紀念堂與父親會合，詹父對黃員的協助深表感謝，並對警方的處事效率讚不絕口。

中正第一分局呼籲，年節返鄉人車眾多，務必多加留意看顧，並免一不注意被人潮沖散，致與家人走散，另請民眾可撥打110就近請求警方協助，警方將秉持同理心提供必要之協助。