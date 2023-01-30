不少人會因為一時興起投入一段關係，不過也有人想要好好經營長久的感情。一位33歲男子表示，他和年僅18歲的女友因緣際會開始交往，不過對方一開始就堅持消費AA制，加上對方外表可愛、多才多藝、家裡經濟條件也很好，讓他自卑的懷疑對方是不是只想玩玩而已。不過許多人認為，女友堅持AA制正好代表她是真心想交往，急勸男子好好珍惜、不要辜負她。

原PO在Dcard發文表示，就讀頂大資工系的女友當初為了產業未來出路，找上野雞大學資工出身的他詢問相關問題，結果越聊越投緣、約了幾次吃飯後，順其自然的在一起交往。

讓原PO感到自卑的是，從第一次約會開始，他想請客展現大方，女友卻堅持AA制，「雖然知道這樣的女生超好又超稀有，但是讓一個18歲妹妹付錢我總覺得有點怪怪的」，加上未來兩人收入不會差太多，女友又長得可愛、多才多藝，家裡經濟狀況也不差，讓原PO懷疑女友對這段感情是不是玩玩而已。

對此，許多人紛紛回應，「毛真多，女生不付錢，台女，女生付錢，我好自卑她會不會只是玩玩」、「代表她很真心呀！拜託不要辜負人家，就是因為想走得長久才不想欠你，如果要利用你就都讓你出錢就好了，再來就是她的家教也很好，懂得不依靠男人要靠自己，也懂得男人付錢不是應該的，還不好好把握珍惜！」