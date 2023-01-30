中信臺灣智慧50ETF 成分股納和泰車、刪友達 22:552023/01/30 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣指數公司今（30）日公布「台灣指數公司特選台灣上市上櫃智慧50指數」2023年第一次成分股定期審核結果，成分股納入2207 和泰車（2207）、成分股刪除友達（2409）。成分股納入和刪除變動自30日周一盤後生效。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 友達董總 上月捍衛自家股 《光電股》攻車載市場 友達CES秀肌肉 亞灣5G AIoT創新園區 創造逾327億產值 #友達 #中信臺灣智慧50 #和泰車 #台灣指數公司 #成分股納入 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 去年業績看板 友達 摔17年來低點 04:102023/01/11 證券．權證 《汽車股》和泰車營運春暖花開 純電超跑展登台 14:082023/01/19 財經 《汽車股》台灣車市2022銷量略降 和泰車LEXUS蟬聯豪車休旅寶座 12:482023/01/03 財經 亞灣5G AIoT園區 創造327億產值 04:102023/01/05 產業特刊 中小型A級動能50指數 50檔成分股大汰換42檔 19:262023/01/30 財經 友達宇沛 推全方位碳管理平台 04:102023/01/06 投資理財 外資大買 面板雙虎股價強彈 04:102023/01/12 證券．權證 《汽車股》和泰車HINO300系新陣容 防護系統升級 17:192023/01/06 財經 《電腦設備》外資連6賣 凌華翻臉 17:182023/01/30 財經 CES展登場 16檔概念股來電 04:102023/01/05 證券．權證 友達‧成大聯合研發中心 揭幕 04:102022/12/29 投資理財 10檔蘋概股 法人寵兒 04:102023/01/05 證券．權證 面板廠先蹲後跳 友達、群創Q3迎旺季 04:102023/01/30 財經要聞 統一價值成長30N 新增聯電等7檔成分股 18:372023/01/30 財經 《汽車股》和泰車蟬聯21年台車市龍頭 國產、進口雙料冠軍 14:182023/01/03 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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