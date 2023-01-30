台灣指數公司今（30）日公布「台灣指數公司特選台灣上市上櫃智慧50指數」2023年第一次成分股定期審核結果，成分股納入2207 和泰車（2207）、成分股刪除友達（2409）。成分股納入和刪除變動自30日周一盤後生效。