傳奇投資人葛拉罕（Jeremy Grantham）最新報告指出，即便美股2022年已經下跌20%，但估值仍然偏高，2023年最多還可能下跌達50%。他強調，儘管最極端的泡沫已經從市場上消失，但估值離長期平均水準仍遠。10 年期公債殖利率現來到3.54%。

截至台北時間10點55分，道瓊工業指數下跌7.15點（或0.021%），暫報33,970.93點；那斯達克指數下跌100.57點（或0.87%），暫報11,521.14點；標普500指下跌15.12 點（或0.37%），暫報4,055.44點；費城半導體指數下跌33.77點（或1.15%），暫報2,908.70點。

5大科技巨頭漲跌互見，亞馬遜小跌、Meta小跌，谷歌、微軟跌逾1%；半導體類股方面，艾司摩爾跌逾3%，超微、輝達跌約2%，美光跌逾1%，台積電ADR小漲，聯電ADR漲逾2%。