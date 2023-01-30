韓國男神宋仲基今(30日)宣布與英國女友凱蒂（Katy Louise Saunders）雙喜臨門，已完成結婚登記，且女方也已經懷孕，消息一出震驚外界，而據韓媒報導，宋仲基早就把Katy父母請來韓國一起住，不過宋仲基的父母對兒子再婚態度，引起韓網友關注。

據《首爾體育》(Sports Seoul)報導，宋仲基的父親接到記者詢問兒子再婚電話時，沉默不語就掛斷電話，而宋仲基的母親則簡短回「無話可說」，態度似乎和當時宋仲基娶宋慧喬態度有差別。

據悉，2018年宋慧喬和朴寶劍的主演的新戲《男朋友》上映前，宋仲基父親還特地傳訊息給友人替宋慧喬宣傳，在兒子離婚時，也大受打擊，在家閉門不出、斷絕與友人的聯絡。失聯2天後才傳訊息和朋友報平安，並一肩扛起責任「都是我跟仲基的不足」。

而去年有位大陸粉絲造訪宋仲基童年時住過的老家，宋仲基父親還親自接待，粉絲發現宋仲基老家除了擺放許多他出道以來的照片，連過去和宋慧喬的劇照也沒收起來，讓人感慨起宋家的念舊個性。如今兒子再婚，宋仲基的父母態度也引起韓網友關注，意外成為討論話題。