全台觀光工廠2022年產值達60億元，年增27.39％，創歷年來新高！經濟部工業局及經濟部中部辦公室表示，2023年有意申請觀光工廠的廠商，包括嘉義縣大林鎮佐登妮絲城堡、南投市樹德企業的半山夢工廠、新北市的啤酒頭釀造酒廠，及豐得好食觀光工廠等4家，將為2023年營運增添動能。

樹德企業的半山夢工廠，在春節十天連假，共吸引遊客逾15萬人，成為南投市最吸睛的景點。至於位於嘉義大埔美工業區、正在試營運的佐登妮絲城堡，因區內還有兩家觀光工廠「卡羅爾銅管樂器觀光工廠」，及「老楊方城市觀光工廠」加持，形成觀光廊帶，讓佐登妮絲城堡在試營運期間，已吸引大批的觀光人潮。

全台觀光工廠家數2022年底共有165家，高於2021年的161家，創歷年來之最。全台觀光工廠2022年產值達60億元，年增27.39％，創歷年來新高。其中，立康中草藥產業文化館，去年度產值勇奪第一，創近六年都蟬聯第一；全台觀光工廠2022年來客數1,700萬人，年增35.57％，台泥DAKA-開放生態循環工廠，第二度拿下全台觀光工廠來客數冠軍。

值得一提的是，佐登妮絲城堡占地5萬平方公尺，號稱亞太最大的生技園區，園區走巴洛克風格，擁有歐式穹頂、歐式景觀花園、逾500棵落羽松景觀，及雕塑噴泉景觀等。

全台觀光工廠2022年通過評鑑7家名單，包括嘉義的冷研碳索館、雲林的瑞春醬油觀光工廠、宜蘭的大鯖魚夢工廠、桃園的國巨洋傘文創園區、嘉義的「老楊方城市觀光工廠」、台中的丸文觀光工廠，及伊莎貝爾數位烘焙體驗館。但也有多家觀光工廠，因年度評鑑未過，將隨著年度家數增減，會做動態的調整。

全台觀光工廠2022年產值前十大業者，依序為立康中草藥產業文化館、台灣菸酒公司埔里廠、雅聞峇里海岸觀光工廠、雅聞頭屋七里香玫瑰森林、立康健康養生觀光工廠、台鉅美妝觀光工廠、噶瑪蘭威士忌酒廠、台灣菸酒公司桃園酒廠、妮娜巧克力夢想城堡，及手信霧隱城。

全台觀光工廠2022年來客量前十大業者，依序為台泥DAKA-開放生態循環工廠、台灣優格餅乾學院、台灣菸酒公司埔里廠、亞典蛋糕密碼館、立康中草藥產業文化館、雅聞頭屋七里香玫瑰森林、雅聞峇里海岸觀光工廠、手信霧隱城、立康健康養生觀光工廠，及台灣菸酒公司宜蘭酒廠。