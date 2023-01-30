自去年12月以來，哈利和梅根為大家示範如何靠著一部爆炸式紀錄片和一本回憶錄，民調跌落谷底，成為王室最不受歡迎的成員之二，不過夫妻倆也成功贏得全英國人矚目。暫時將目光轉移至被譽為「王室第一美」的亞美莉亞溫莎女勳爵(Lady Amelia Windsor)，也就是威廉王子的堂妹，向來是時尚大牌的寵兒，近期更以超模之姿躍升雜誌，火辣程度讓不少王室粉嗨翻。

綜合《每日郵報》(Daily Mail Online)及《你好!》雜誌(Hello)報導，目前繼承順序排名第34位的亞美莉亞，身分是肯特公爵愛德華王子(已故女王的堂兄)的孫女，雙親則是聖安德魯斯伯爵和西爾瓦娜·托馬塞利（Sylvana Tomaselli）女士。她與王室的距離看似遙遠，卻是家中唯一一位有繼承權的人，此前父母因改信天主教而失去權益。

身為黛妃姪女、威廉和哈利的堂妹，多年來一邊致力於公益事業，與倡導永續、幸福經濟的組織合作，另一頭則忙於在社群展現對時尚的熱愛，不過卻重視價格合理，期間還入選珠寶名牌寶格麗(Bulgari)的實習生。25歲那年，就陸續被許多時尚品牌挖掘，此後順利簽進模特兒公司，將它視為職業鍥而不捨的追求。

打破王室成規，她對時尚執著，在家庭看來可能「反骨」；她擇其所愛，對外界來說可能默默無聞。如今27歲的她，昨日(29)發文表示:「在此非常激動宣布，我本人要和芭蕾舞鞋品牌Pretty Ballerinas合作，推出一系列有趣、歡樂和色彩繽紛的作品。」該西班牙品牌擁有百年製鞋歷史，深受大批國際名媛青睞，就連凱特王妃也被圈粉。

可以看到Pretty Ballerinas這幾天在IG發布的貼文，只見亞美莉亞一襲黑色高衩禮服，目光由上至下注視著鏡頭，女王般的霸氣態度展露無遺；另一張則是穿著粉紅兩件式套裝，慵懶地坐在地上，修長美腿藏不住。