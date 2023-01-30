人氣韓綜《Running Man》最新一集請來大勢女團「IVE」，讓RM成員們相當興奮，劉在錫虧梁世燦為了見她們特地減肥，而「安劉在錫」外號的安兪真自信又搞笑的綜藝感，更是讓全昭旻滿意地直喊「她是我的菜」。

IVE一登場便表演〈LOVE DIVE〉、〈After LIKE〉2首夯曲，在深度對話橋段，6位女孩先後帶來個人技，安兪真一開始模仿KTV裡的回音效果，卻被池錫辰無情吐槽像是《搞笑演唱會》中的橋段，她加碼展現在偶像組合跟綜藝節目中的形象差別，聽到劉在錫誇她漂亮，當偶像時的她謙虛害羞，轉換成綜藝咖模式後，她立刻起身浮誇地說：「沒錯～我就是漂亮。」還衝到鏡頭前擺起Pose，惹來RM成員大笑。

聊到秋天是校花的話題時，劉在錫感嘆道「這麼看來，大家都是校花，宋智孝也是」，哈哈立刻笑喊「她是大姊大啦」，而日籍成員Rei在錄影時露出恍神表情，劉在錫便起身問「現在很累嗎？還是靈魂出竅了？」她趕緊解釋自己只是在認真聽大家講話，但是當被問到她在學校是否也跟秋天一樣都很受歡迎，她卻落寞地回說：「我沒有朋友。」不按牌理出牌的反應，逗樂宋智孝，也讓劉在錫差點無法招架。

到了張員瑛時，劉在錫看見她的資料上寫個人技是顏值後表示，她的高顏值早已被大家認可，哈哈則爆料有次他跟李美珠在休息室看電視，看到張員瑛出現時，美珠羨慕又感嘆地說：「（她）全都擁有了」而到了遊戲環節裡，眾人戴上可愛的兔耳朵頭飾熱舞找出臥底，池錫辰望著對鏡頭擺出各種可愛表情的安兪真，用佩服喊：「妳好自然就擺出這些動作來，我們都做不到。」坐在他後頭的梁世燦不禁笑說：「哥只要收到錢就能馬上做出來，一聽到錢進來了就開始裝可愛。」

下周《Running Man》將迎來為主演新片《天龍八部之喬峰傳》赴韓宣傳的甄子丹，預告中可以看見截拳道、跆拳道及拳擊愛好者張赫登場，他向成員們展現拳腳功夫，成員們則搞笑比劃過招，看見甄子丹現身後，驚呼聲四起，也令人期待他將和成員們擦出什麼樣的趣味火花。《Running Man》每週一於愛奇藝國際站更新。