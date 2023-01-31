未來會員在亞馬遜生鮮（Amazon Fresh）下單，只有購物金額逾150美元才能享受免運費服務，遠高於目前的35美元標準。

據亞馬遜新收費標準，Prime會員每次Fresh下單金額在150美元以下，將被收費3.95美元到9.95美元之間，運費多寡要視乎訂購金額而定。

例如購物金額在100美元到150美元之間會被收取最低的3.95美元運費，50美元到100美元之間收費6.95美元，不到50美元則被收取最高的9.95美元。只有超過150美元才免運費。

目前亞馬遜的美國會員在購買生活雜貨上，在紐約市以外的地區，只要訂單金額超過35美元即享有免運費服務。紐約市會員的訂單金額要超過50美元才能免運費。凡低於最低訂單金額要求，會員就要支付4.99美元運費。

亞馬遜在電郵中表示，雖然提高免收費門檻，但仍繼續提供下單後所有貨品在兩小時內宅配到家的服務。部分地區的會員能挑選長至六小時但運費會變低的宅配服務。

其同時強調新規定的目的，是為了維持Fresh貨品售價低廉和快速宅配到家等服務。

亞馬遜在全球擁有逾2億個Prime會員。會員收費是一年139美元或每月14.99美元，以享有包括快速宅配到家、免運費、免費退貨等福利。

亞馬遜為了因應目前的經濟環境來削減營運成本，除了從2月底開始大幅提高免運費的門檻之外，其去年底已著手削減部份沒有獲利能力的業務、暫停聘僱和計劃裁員逾1.8萬人。