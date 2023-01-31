德翔海運1,100TEU全貨櫃船「德翔馬尾」輪今（30）日交船，未來將加入日本-台灣-香港華南航線營運。德翔表示，今（2023）年尚有13艘新船將交付，2024年還有6艘新船將交付，屆時自有船舶將達51艘。

「德翔馬尾」輪為近洋航行型貨櫃船，適用裝載普通貨櫃和冷凍櫃，具有燃油經濟性和低燃油消耗率，主機和發電機滿足Tier II排放要求，符合日本船級社各項新規，是福建船政重工為德翔建造的1,100TEU全貨櫃船的首艘，具備亞洲區間運輸的市場適應性。

此外，德翔在今年1月1日正式成立菲律賓分公司，服務大馬尼拉地區與呂宋島的廣大客戶，更直接快速反應客戶需求，同時持續攜手Ben Line Agencies Philippines, Inc.推廣德翔在菲律賓呂宋島以外的航線業務。

德翔近期也將二組日本往返台灣香港航線 JTK（JAPAN-TAIWAN-HONGKONG SERVICE）與JTK2（JAPAN-TAIWAN-HONG KONG SERVICE II）進行改版，強化東亞航線布局。

其中，JTK航線調整靠泊港序為東京-橫濱-名古屋-大阪-神戶-基隆-高雄-香港-南沙-蛇口-越南海防-蛇口-香港-東京。延伸掛靠海防後的首班將由「德翔深圳」輪預計於2月13日從東京出發，並維持每航次21天的週班服務。

JTK2航線則新增靠泊中國大陸欽州，提供海防直達欽州的每航次21天週班服務，JTK2航線港序為東京-橫濱-名古屋-大阪-神戶-基隆—台中-高雄-香港-蛇口-海防-欽州-蛇口-香港-東京，首班將由「德靜」輪預計在2月8日靠泊東京。

德翔以越南海防為JTK與JTK2服務的樞紐，聯動日本、台灣、香港以及華南，提供東北亞往返東南亞的最佳選擇。二組航線相輔相成，JTK航線單靠南沙，JTK2航線單靠欽州，兩大德翔亞洲區間主力航線可連結中國華南、大西南及越南北部灣區間具競爭力的速航選擇。

德翔目前經營航線達40條，營運船隊有49艘，自有船舶32艘。