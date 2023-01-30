女星方文琳是90年代「擋泥板女神」、「玉女掌門人」，在恩師劉文正的帶領下，曾和伊能靜、裘海正組「飛鷹三姝」紅極一時，現在活躍於戲劇圈。近日，方文琳飛往新加坡度假，坐在當地的路邊階梯吃東西，忍不住發文自嘲，引起關注。

方文琳25日和女兒前往新加坡，下飛機吃了雞飯後，女兒繼續走行程，她因一夜沒睡選擇回飯店補眠，隔日嘗鮮星國華人過春節時必吃的撈魚生，27日又到逛街天堂烏節路觀光，照片中，方文琳綁著頭巾，身穿垂墜感上衣和長褲，搭配褐色名牌包和休閒鞋，大剌剌地坐在石階上吃東西，眼神往上飄，似乎沒注意前方有鏡頭。

方文琳發揮幽默感，PO文開玩笑：「請問在烏節路上有看到一位昔日炸紅卻不顧形象坐在路邊階梯吃東西嗎？路人：妳素誰？誰管妳！！哈～」話鋒一轉，方文琳透露此行有當地電台主持人邀約訪問，還有飛鷹三姝前同事也來問能否敘舊，讓她感到不好意思，「謝謝大家還記得我，但因為早已排滿私人行程，下次有機會我們再聚。」

此文一出，獲得網友熱烈迴響，有人留言：「要是我看到的話，一定馬上合唱《埋葬愛情》。」方文琳笑回：「我在新馬的成名曲」，也有網友誇讚方文琳「連吃東西都這麼有氣質」、「路邊坐著時尚美女」、「自然就是美」、「很優雅」等，直呼很想巧遇。