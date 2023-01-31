投行高盛追蹤羅素3000指數（Russell 3000）前50大空單最多的成分股，從今年初至1月26日為止的漲幅已達到15％，遠優於標普500指數同期平均漲幅6％。

金融分析公司S3 Partners預測分析部門主管杜桑鈕斯基（Ihor Dusaniwsky）表示，虧損嚴重的空頭正積極回補空單。

空頭透過借股票出售，看好該股價下跌後再買進以賺取價差。此策略令空頭去年大賺一筆，但股市1月反轉殺得他們措手不及，去年空單最多的個股領漲，迫使做空者被迫平倉帶來軋空行情。