投行高盛追蹤羅素3000指數（Russell 3000）前50大空單最多的成分股，從今年初至1月26日為止的漲幅已達到15％，遠優於標普500指數同期平均漲幅6％。
金融分析公司S3 Partners預測分析部門主管杜桑鈕斯基（Ihor Dusaniwsky）表示，虧損嚴重的空頭正積極回補空單。
空頭透過借股票出售，看好該股價下跌後再買進以賺取價差。此策略令空頭去年大賺一筆，但股市1月反轉殺得他們措手不及，去年空單最多的個股領漲，迫使做空者被迫平倉帶來軋空行情。
美國通膨持續顯現降溫跡象，令投資人押注美國聯準會（Fed）最快今年下半年便會轉向降息，連帶激勵股市強勁反彈。但這卻導致空頭大軍今年以來慘賠810億美元，將2022年累積獲利3,000億美元部分吐回。
投行高盛追蹤羅素3000指數（Russell 3000）前50大空單最多的成分股，從今年初至1月26日為止的漲幅已達到15％，遠優於標普500指數同期平均漲幅6％。
金融分析公司S3 Partners預測分析部門主管杜桑鈕斯基（Ihor Dusaniwsky）表示，虧損嚴重的空頭正積極回補空單。
空頭透過借股票出售，看好該股價下跌後再買進以賺取價差。此策略令空頭去年大賺一筆，但股市1月反轉殺得他們措手不及，去年空單最多的個股領漲，迫使做空者被迫平倉帶來軋空行情。
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