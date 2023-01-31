因半導體產業2023年處在修正循環中，各大國際機構法人對台積電能否順利調漲晶圓代工價格，過去一段時間以來的爭論不曾停歇。摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻定調，產業調查結果顯示，台積電主要客戶如：聯發科、超微（AMD）、高通等均已接受晶圓代工服務費5％～7％不等漲幅，就連下單量最大、最具資格享受折扣優惠的蘋果，都接受自年中起的3％漲價幅度，有鑑於此，大摩研判，台積電53％的毛利率目標看來更加穩固。

若加上2022年晶圓代工漲價約1成，晶圓代工服務費本波迄今累計上漲14％～15％，意味高達百億美元晶圓代工營收轉進台積電口袋。然詹家鴻強調，台積電可提供客戶更高能源效率與市占擴張機會，替客戶創造的價值遠超過要求的漲價幅度，同時，預料台積電美國新廠營運成本雖更高，但能幫助客戶化解地緣政治擔憂，研判能從新廠獲取合理報酬。

台積電30日終場大漲7.95％、收543元，市值收復14兆元大關，成功扮演台股火車頭。摩根士丹利證券重申，在短期的毛利率風險中，建議旗下客戶持續聚焦基本面優質股，畢竟從英特爾、德州儀器對營運前景看法，目前尚未見到邏輯半導體、類比半導體任何基本面復甦跡象，產業回溫仍較可能於下半年發生。