美銀證券大中華汽車暨自動化產業研究部門主管李明勳，對工業自動化觀點堪稱市場多空風向球，回顧2021年7月時，當時亞德客-KY、上銀股價分別在歷史高點與大波段高點附近，李明勳獨排眾議啟動降評，預告產業上升循環於2022年上半年止步，隨後工具機指標股股價果然不斷修正，最大跌幅約腰斬，令市場印象深刻。因此，李明勳此次重新翻多工具機雙雄，引起國際資金高度重視。

李明勳指出，隨大陸2022年底放寬疫情措施，工廠自動化相關企業在11、12月時已開始迎來訂單溫和復甦，此外，2008年迄今，工廠自動化族群共歷經四次產業循環，下行周期的持續時間約12～18個月，本次工廠自動化族群從2021年第四季進入下行周期，研判需求將在2023年第二季回溫。

美銀證券說明，因亞德客-KY主要採用直接銷售的業務模式，加上氣動元件交期較短，其營收對工廠自動化產業循環的敏感度很高。從亞德客-KY的2022年10、11月營收不難發現已有微幅進步，可視為需求回溫的初期訊號。

外資估計，亞德客-KY於2022年每股稅後純益（EPS）30.86元，即是近年谷底，2023、2024年將分別年增13.3％與21.7％，EPS竄升到34.97元與42.55元。