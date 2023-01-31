金兔年開工，南山人壽董事長尹崇堯(30日)向員工發出新春祝賀信，對於2023年景氣脈動，他認為，全球金融環境依舊充滿不確定性，各種挑戰仍然存在，期勉同仁「戰勝昨天的自己」，以這種精神勇敢嘗試、積極開創、挑戰他人口中的不可能。

尹崇堯在新春祝賀信中，先宣布一個好消息，在農曆年前，總經理范文偉的人事案已獲得主管機關核可，相信在范文偉帶領下，南山將迎來嶄新的氣象。

今年是南山人壽成立六十周年，尹崇堯向員工指出，會以「南山60，感謝有你」為主軸，慶祝這個別具意義的里程碑。

展望2023年，尹崇堯表示，受通膨、升息、俄烏戰爭等因素影響，全球金融環境依舊充滿不確定性，加上台灣人口結構急速朝高齡、少子化轉型、保險科技發展、接軌IFRS 17在即、消費者行為轉型等改變，挑戰仍然存在。

面對環境變化，尹崇堯分享，自己是一個熱愛跑步的人，跑步最重要是「累積」，只要腳步不停，儘管每天只有進步一點點，但回過頭來，會發現原來自己已經走了這麼遠。

過去一甲子，南山就像破風者，始終走在產業創新與轉型的尖端，勇於迎接每一次突破的契機；站在六十周年的里程碑上，尹崇堯期許每位同仁，都能以「戰勝昨天的自己」的精神，勇敢嘗試、積極開創、挑戰他人口中的不可能。