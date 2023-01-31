陸劇《狂飆》在春節長假期間，收視和口碑都一路狂飆，當中演員張頌文更是因演技逼真拿到熱搜第一爆紅，但他也表示演員這條路不好走，在大陸有99.5％的演員收入極低，只有0.5％可以衣食無憂，自己更是40歲仍然買不起房。

張頌文表示自己年過40依舊買不起房，而這樣的演員比比皆是。（圖／翻攝自張頌文微博）

張頌文因戲爆紅，但他也在受訪時批，大陸高達99.5％的演員收入都極低，只有0.5％的演員可以衣食無憂，但大家也只關注那0.5％的人，並表示許多演員一天工作18小時，還不斷被壓榨，依舊無人關注。

他也表示自己年過40，依舊買不起房子，因此常常問自己「熱愛（演藝工作）真的能抵消你現在面臨的問題嗎？」。這樣的言論也引發社會關注與討論，就有網友表示，「這是行業特性決定的，中國一半以上的電影項目拍出來上不了院線，80％虧本。這行業生態，過於惡劣了，其實比農業還難搞。絕大部分收入都被頭幾個明星、導演、作品拿走了。剩下的就只能喝稀飯。」

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