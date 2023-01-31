去年2022世足賽運彩熱賣超過百億，有一個有趣的現象，那就是有很多消費者都把運彩當樂透在買，特別是高賠率的「正確比數」玩法，就有達人以3,300元「立柱串關」「正確比數」開心抱回440萬元獎金，今天就來跟大家談一談他是怎麼買的。

他世足賽「立柱串關」抱回440萬元眉角

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

足球「正確比數」是運彩賠率相對高的一種玩法，少則5、6倍，多則500倍，如果中獎，獎金往往都相當可觀，就好像是中樂透一樣，加上中獎機率相對高，因此廣受大家喜歡。「正確比數」全部有36個選項，包括客勝15個(1：0、2：0、2：1、…5+：2、5+：3、5+：4等)、和局6個(0：0、1：1、…、5+：5+等)以及主勝15個(0：1、0：2、1：2、…2：5+、3：5+、4：5+等)，表面看起來毎個選項的中獎機率都只有1/36，但如果熟悉2隊的實力水準，再加以用「立柱串關」的方式進行投注，中獎的機率就大大的提升。

足球「正確比數」

運彩「立柱串關」顧名思義是指購券者在投柱「串關」時，把最有勝算的投注選項當作「柱仔」(俗稱「主支」)，再分別去跟不同的投注選項(副支)進行串關的一種投注方式，除可提高中獎的金額外，也可增加中獎的機會。舉個例來說，如果有3場比賽A、B及C，你對A場比賽較有把握，想個別與B及C場進行串2關投注，只要填在同1張投注單上並將A場比賽的「立柱」欄位劃記即可，依此類推，想個別與其他7場進行串2關投注，也都只要劃記在同1張投注單就好，相當方便。

「立柱串關」

運彩立柱

去年11/28世足期間新北板橋的投注站有位購券者以「立柱串關」的投注方式花3,300元買了11張彩券，每張300元，總計抱回440萬元獎金，他11張的投注內容每張都是「賠率100倍的塞爾維亞Vs. 喀麥隆 正確比數3：3」(主支)串「迦納Vs. 南韓 賠率皆40倍的正確比數3：2、2：3以及賠率110倍的正確比數3：3」(副支)，共3個組合，每組合100元，共投注300元，比賽結果賠率100倍的「主支」命中也串中1個賠率40倍的「副支」，1張彩券就抱回40萬元(100元X100X40=40萬元)獎金，11張共抱回440萬獎金。

「立柱串關」說例

3300元中440萬元獎金投注內容及中獎情形

3300元中440萬

善用「立柱串關」的投注眉角有機會小投注抱回大獎金，大家可以參考，或許下一個抱回大獎的就是您。