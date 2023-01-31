半導體產業面臨供過於求、客戶砍單危機，其中規模達1600億美元（約新台幣4.8兆）的記憶體晶片淪為重災區，根據外媒預估，記憶體業者包括三星在內，今年整體營業虧損將達50億美元（約新台幣1520億）新高。集邦科技分析師示警，記憶體晶片這波價格跌勢還沒有看到盡頭，去年崩跌40％後，今年首季恐再跌23％。

根據美國財經媒體報導，記憶體晶片業者遭逢這場史無前例的危機，龍頭大廠SK海力士、美光都血本無歸，供應商亦受到嚴重衝擊，仰賴科技產品出口的亞洲經濟體也連帶受打擊，並迫使少數記憶體廠商結成同盟或考慮合併以求生。

報導提到，從記憶體晶片需求的關鍵指標來看，庫存已經增加了2倍多，庫存水位來到3~4個月供應量的創紀錄水準，預計今年記憶體產業整體虧損將達到50億美元新高。

現代汽車證券研究部門主管Greg Roh表示，晶片設備公司的營收減少了約30%～50%，這不是正常的情況。至於晶片需求何時會反彈？Greg Roh說，最近中國解除防疫相關限制，可能成為推動記憶體產業發展的催化劑，復甦最快可能要等到今年下半年。

韓媒《TheEle》先前報導，知情人士表示，全球前兩大DRAM廠三星和SK海力士，已在去年第4季和各自的供應商討論下修矽晶圓採購數量，凸顯記憶體市況比外界預期嚴峻。值得關注的是，矽晶圓屬於後段產業，因此受到的衝擊較晚。