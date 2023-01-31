前行政院長蘇貞昌在年前提出總辭，前副總統陳建仁確定接任閣揆，而副閣揆則為前桃園市長鄭文燦。針對綠營的政院最新人事布局，前立委郭正亮30日就表示，「這次的組閣事實上就是要降低仇恨值，而這裡面有一個最核心的角色，就是鄭文燦」，引發討論。

郭正亮30日在網路節目《新聞大白話》中表示，「這次的組閣，主要陳建仁用的詞『溫暖、堅韌』就是要降低仇恨值，事實上他整個內閣的組成，主要換掉就兩個人，一個就蘇貞昌、一個就陳時中，這兩個人就是仇恨值第一名、第二名的」，郭正亮坦言，「事實上這個內閣大部分的人都留任，到時候一定會適應不良」。

郭正亮最後更說，「雖然陳建仁你弄個甜湯，吃起來甜甜的，大家對你的仇恨值或反感會降低，但要弄出東西來啊」，郭正亮強調，「所以這裡面有一個最核心的角色，就是鄭文燦，鄭文燦這個副院長的定位很早就確定了，就是要幫他擺平所有爭議的，是絕對關鍵人物」。