前行政院長蘇貞昌在年前提出總辭，前副總統陳建仁確定接任閣揆，而副閣揆則為前桃園市長鄭文燦。針對綠營的政院最新人事布局，就有一份最新的民調指出，在陳建仁的新內閣之中，在複選至多三位的前提下，有9.8％民眾最不看好「行政院長陳建仁」，3.9％民眾最不看好「行政院副院長鄭文燦」，還有3.8％民眾最不看好「內政部長林右昌」，引發討論。

入口網站《Yahoo奇摩》30日起進行網路民調，針對「新內閣名單陸續出爐」台灣民眾對這件事情的看法，截至30日晚間23時，已有約3萬人參與投票。對於「你對新內閣名單滿意嗎？」，有5.3％的民眾認為「非常滿意」，有13.2％的民眾認為「還算滿意」，有14.8％的民眾認為「不太滿意」，有24.5％的民眾認為「完全不滿意」，有42.2％的民眾認為「非常滿意」，

該份民調也指出「你最不看好哪位內閣首長？」，在複選至多三位的前提下，有9.8％民眾最不看好「行政院長陳建仁」，有3.9％民眾最不看好「行政院副院長鄭文燦」，有3.8％民眾最不看好「內政部長林右昌」，有4.8％民眾最不看好「文化部長史哲」，有4.3％民眾最不看好「故宮院長蕭宗煌」，有4.4％民眾最不看好「財政部長莊翠雲」，有3.5％民眾最不看好「僑委會委員長徐佳青」，有2.6％民眾最不看好「海委會主委管碧玲」，有0.3％民眾最不看好「原能會主委張靜文」，有1.1％民眾最不看好「外交部長吳釗燮」，有0.3％民眾最不看好「國防部長邱國正」，有0.4％民眾最不看好「教育部長潘文忠」，有0.2％民眾最不看好「法務部長蔡清祥」。

同時還有0.5％民眾最不看好「交通部長王國材」，有2.4％民眾最不看好「經濟部長王美花」，有0.2％民眾最不看好「勞動部長許銘春」，有1.5％民眾最不看好「數位發展部長唐鳳」，有1.0％民眾最不看好「衛福部長薛瑞元」，有4.4％民眾最不看好「農委會主委陳吉仲」，有0.1％民眾最不看好「環保署長張子敬」，有0.1％民眾最不看好「國發會主委龔明鑫」，有0.3％民眾最不看好「陸委會主委邱太三」，有0.1％民眾最不看好「金管會主委黃天牧」，有0.3％民眾最不看好「退輔會主委馮世寬」，有0.1％民眾最不看好「原委會主委夷將‧拔路兒」，有0.1％民眾最不看好「客委會主委楊長鎮」，有0.1％民眾最不看好「工程會主委吳澤成」，有0.2％民眾最不看好「主計總處主計長朱澤民」，有0.1％民眾最不看好「人事總處人事長蘇俊榮」，另有49.1％民眾「不知道／沒意見」。