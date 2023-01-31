由於多家ETF一月宣布配息，再加上可以分散風險的特性，近期不少投資人紛紛將投資標的轉到此一商品上。不過投資達人股添樂近日就在財經節目《鈔錢部署》指出，想要在ETF上有所收益，千萬不要溢價入手。

股添樂表示，ETF有兩種價格，一個是淨值、一個是市價。至於這兩者要怎麼區別，他舉例，一瓶礦泉水，10塊就是他的淨值，飯店賣到30塊就是溢價，某些情況如高僧加持過，甚至可以賣到100塊，這就是所謂的溢價。

對於ETF市場，股添樂強調，如果出現溢價的情況萬萬不要去買，因為它隨時有可能進行一個收斂，股票每天都會有一個波動，溢價進去買，有可能在短時間碰到溢價的收斂幅度，這種情況往往很快就會進行修正。

股添樂認為，ETF溢價的可接受範圍，1%到1.5%都還算可以，但如果衝到3%、5%、10%的情況，就絕對不要去買。至於ETF溢價主要有兩個原因，他解釋，一種是該商品宣布要配很高的股息；另一種則是某個ETF剛上市，很多人要進去追買，會導致市場籌碼不夠，進而產生大幅度的溢價。