總統蔡英文近期展開內閣改組，由前副總統陳建仁擔任閣揆，行政院副院長則為前桃園市長鄭文燦。對此，前立委沈富雄直接嘲諷是「末代內閣」，並稱前基隆市長林右昌是改組名單的唯一亮點。另一位前立委郭正亮則指出，林右昌在資歷、經驗上完全比不過前內政部長徐國勇，恐怕一上任就會面臨艱難的挑戰。

沈富雄31日在臉書撰文，狠酸新內閣除正副閣揆外只有六位新人，他建議卸任和就任紀念照可以同時拍定，前一張拍完後，後面新人上前補上空位即可。「原本必須為敗選負責的和重新整軍、蓄勢待發的是同一批人馬，真是令人驚豔不止！」不過他也強調，林右昌是唯一亮點，「就看他如何破黑金。」

對於沈富雄的結論，郭正亮則提出不同看法，他認為林右昌一就任內政部長，恐怕就要面對極大的挑戰，首先在黑金問題上，能不能鎮住警政署就要先打個大問號。他認為林右昌要有一番作為，上任後一定要想盡辦法抓住警界，辦出幾個大案子，「因為現在治安太壞，黑金又這麼明顯。」

此外，郭正亮還拿前內政部長徐國勇出來比較，稱徐由於長期當律師，不但有一股氣勢，跟警界與黑道也比較熟，且徐還是一路從市議員、立委幹上來，對於各種眉眉角角都知之甚詳。而林右昌早期是跟在立法院長游錫堃旁邊當幕僚，沒有民代相關經驗，後來就直接做了基隆市長，這次是因為前交通部長林佳龍沒有爭取到副閣揆的職位，內政部長又看不上眼，才讓林右昌撿到。