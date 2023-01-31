全球知名電動車製造商特斯拉今年初再度於中國與歐美市場大幅降價，雖然引起部份顧客不滿，但仍為特斯拉爭取到大筆訂單，股價從去年底的谷底大幅反彈，公司利潤率亦持續提高。這當中因素包括成本控制與採用新技術，另外還有個重要的因素：販賣全自動駕駛軟體。而這項汽車業全新概念的商品除了為特斯拉創造源源不絕的利潤，還將為人類汽車的消費與使用方式開創新時代。

在經歷2022整年股價出現65%的跌幅後，今年元旦一過，特斯拉中國繼去年10月的降價後第再次調降旗下的Model 3與Model Y售價，2輪降價幅度合計近18%。特斯拉調整後的售價已是歷史最低價，其中最低價款為Model 3後輪驅動版，降價後僅23萬元人民幣（合台幣102萬元）。降價後特斯拉受到消費者捧場，3天內即收到3萬輛的訂單。開年才3周時間，股價上揚了21.6%。在歐美市場上，特斯拉也如法泡製，對其最暢銷車款降價20%，同樣受到消費者熱烈回響，訂單也大幅成長。

圖中特斯拉的2款車型Model 3與Model Y在去年10月與今年1月共兩度降價，幅度在20%左右。（圖／路透）

1月底特斯拉公布財報顯示，去年第4季度與全年營收與淨利潤皆高於市場預期，並創下歷史新高。公司表示，優異的績效來自於成本控制和技術創新，這些優點將為特斯拉取得長期的成功。

其實，除了特斯拉所聲稱的成本控制與技術創新，降價後仍能提高利潤率，它還有一項令其他車廠羡慕且源源不斷的現金收入，即被外界視為最大膽且最具有前瞻性的全自動駕駛FSD（Full Self-Driving）系統。此一自動控制系統可以讓汽車行駛時保持在車道中間，還有交通感知巡航控制與自動停車、自動變換車道等功能。不過到目前為止，特斯拉自動駕駛系統仍要求駕駛人要保持對汽車的監控，因此也有人認為特斯拉的FSD還算不上自動駕駛，只能算是輔助系統。部份使用者在使用時也曾出現一些問題並導致事故，因而引發不少糾紛與爭議。

特斯拉投入大量資金研發全自動駕駛FSD系統，雖然汽車品質缺陷很多，但仍鞏固了品牌的高科技形象。圖為特斯拉汽車在美國加州405公路測試自動駕駛FSD系統。（圖／路透）

特斯拉曾表示，除了賣車的利潤之外，全自動駕駛系統的軟體帶來的利潤會加速增長，這是過去汽車銷售思維中不曾出現的創造利潤途徑。目前特斯拉車主要為車上的FSD系統支付每月199美元（約台幣6000元）的費用，而曾使用更早的增強版自動駕駛輔助系統（Enhanced Autopilot）的客戶，能獲得優惠價每月99美元（約合台幣3000元）；如果買斷使用權，價格是1.5萬美元（約台幣45萬元）。

有人形容這種商業手法是「傳統車商靠賣車賺錢，特斯拉則是賣車之後才賺錢」，知名風險投資機構Loup Ventures的創始人、科技產業分析師吉英．蒙斯特（Gene Munster）非常看好特斯拉這項服務創造利潤的前景，他估計FSD可以在10年之後為特斯拉帶來每年超過1000億美元營業利潤，屆時FSD的市場價值將高達8500億美元，遠超過整個特斯拉公司目前的市值。

特斯拉對外公開展示全自動駕駛系統上路的表現，該系統在測試與使用上曾引發不少爭議。（圖／路透）

許多分析師甚至認為，特斯拉降低售價、減少賣車利潤，目的就是為了讓更多的用戶使用FSD，而更多用戶更能為FSD系統收集更多的測試數據，用於完善FSD全自動駕駛系統，增強FSD在自動駕駛領域裡對其他競爭對手的優勢。換言之，在全世界各種自動駕駛系統的激烈競爭下，用戶使用數據的價值將遠遠高於汽車降價的金額，何況特斯拉的FSD本身就是一個不斷更新且能不斷延續的收費系統。

很多年前對未來汽車產業的研究就曾指出，傳統上將汽車視為購置資產的時代將很快被顛覆，未來的汽車使用上將類似於現有的租賃機制，消費者只要少量的費用就能使用汽車公司提供的載具及其搭載的軟體，保養維修仍由汽車公司負責，交通事故則與現在保險機制相同。甚至家中也無需車庫，在自動駕駛將車主送回家後，會自動返回汽車公司進行保養檢查，若需進一步維修，汽車公司將另派車輛供車主使用。

特斯拉以顛覆性的概念經營汽車業，能否佔據新一代汽車業的先機，值得所有汽車使用者拭目以待。（圖／路透）

雖然全自動駕駛等相關技術尚未十分成熟，有關的交通法規還有待發展，但科技業者與法律專家、社會學者大都認為建立這個新型交通工具的系統工程並非難事。以目前全自動駕駛發展的進度以及各先進國家建立的法規環境觀察，應該很快就會看到各種全自動駕駛汽車在馬路上奔馳，特斯拉以顛覆性的概念經營汽車業能否佔據新一代汽車業的先機，值得所有汽車使用者拭目以待。