現代民眾時常將手機帶在身邊，用於辦公或娛樂消遣。不過大陸北京市一名趙姓女子日前卻為了玩手機，連續熬夜並躺在床上3天，導致身體出現不適後送醫治療，被診斷出罹患「良性陣發性姿勢性眩暈」，又稱耳石症（Benign paroxysmal positional vertigo，簡稱BPPV）。

據陸媒《山海視頻》報導，北京市一名趙姓女子指出，日前因為連續3天在床上躺著玩手機，若翻身或坐起來就會頭暈，「是天旋地轉的那種暈眩。」之後她察覺有異，隨即去醫院的耳鼻喉科就診。

趙女經醫師檢查後發現，自己罹患良性陣發性姿勢性眩暈，俗稱耳石症，且懷疑病因正是源自躺著玩手機所致。她對此呼籲，不要躺著玩手機，「尤其不要熬夜不開燈還躺著玩手機，這樣的話對耳朵、眼睛，還包括整個人的精神狀況影響還是比較大。」同時，她也不免擔心，若此病在她開車出門的時候發作，後果不堪設想。

消息一出引發討論，網友紛紛表示「感覺還是從前的日子好，沒有這麼多的電子設備。現在根本就控制不住自己」、「我最多熬一晚」、「我天天熬夜玩手機，看來以後還是得早點睡」、「想起了過年期間的我，熬夜到凌晨3點，白天還要早起」、「做什麼都要控制時間」。

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