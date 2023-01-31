一名網友昨（29日）中午去台北市濱江市場一間米粉麵店幫自己和媽媽買午餐，因為當時麵類幾乎賣完了，不足一份的量，原本他見狀想說就付一份的錢，孰料店主阿嬤得知後，不僅加了一顆滷蛋，還多送了一碗羹湯，讓他感到相當暖心。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文分享，昨日中午去一間米粉麵店幫自己和媽媽買午餐，對於店主阿嬤表示「你太晚了啦，只剩一點麵了」，他則說，「那剩下的我全帶啊！」沒想到阿嬤的幫傭夾麵夾到一半卻發現，剩餘的不足一份的量，而他因為想到平常對自己很阿莎力的阿嬤，於是告訴幫傭直接算一份的錢。

孰料阿嬤得知此事後，立刻衝進膳台加了一顆滷蛋，並說「這樣湊合著吃」，起初原PO看到快包不起來的便當盒想要婉拒，卻遭對方回覆「不會啦！這樣吃才會飽啦」，隨後又被多送了一碗羹湯，「我知道你是要帶回去給你媽的，再送你一碗羹啦！」最終，在米粉麵店阿嬤的暖舉下，原PO當天和媽媽的午餐只花了35元就搞定。

原PO表示，當天和媽媽的午餐只花了35元就搞定。（圖／翻攝自「爆廢公社」臉書）

原PO透露店家位在台北市濱江市場內。（圖／翻攝自「爆廢公社」臉書）

貼文曝光後掀起熱議，網友紛紛表示「賣麵的阿嬤人真好，做生意真實在，你與母親也很有口福」、「慶菜（隨便）一下，換來的是很溫馨的感覺」、「滿滿的人情味」、「這樣35元？好飽喔」、「地址在哪？我想去買」。

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