【愛傳媒簡秀枝專欄】農曆年假前，已經陸續打包行李、準備在這回內閣總辭中，隨著文化部長李永得下台，提前退休，臨時接到故宮博物院長職務的徵詢電話，蕭宗煌（1958-）的生活，一夕之間忙碌了起來。

細數40年的職場歲月，蕭宗煌說，自己只有兩個領域，一是藝術行政，另一就是博物館，是到了綜合兩項專長，奉獻所學的時候了。

出生台灣嘉義的普通家庭，父母都健在，臥病在床多年的母親，不知道藝術是什麼，但從他念美術系開始，就擔心兒子會餓肚子。有一回，到台中住院，要返回老家，車子經過一棟公家建築。母親指著那棟建築，對兒子說，如果可以在文化中心找份工作，會比較有保障。公職對於父母來說，是幸福生活的同義詞。

一雙女兒，也不知道爸爸成天在忙碌什麼，總是早出晚歸，而爸爸常常被改名字，一下子叫「蕭秘書」、後來又被喚作「蕭館長」。週末假期，父親會帶他們全家出遊，但總是去美術館，通常都是大太陽進去，出來時太陽都要下山。縱使在人稱花都的巴黎，全家最常去的景點，也就是「凡爾賽宮Château de Versailles」，父親百看不膩，博物館幾乎是他生活的全部。

即將接任故宮博物院院長的蕭宗煌，29日上午在典藏長安咖啡店，和典藏採訪團隊話家常，話題就從久病的母親開始。

眼光泛著淚光的蕭宗煌，細數來時路，擔任公職，對於淳樸敦厚的父母來說，是安定生活的象徵，也是回饋社會栽培的表現，他一路走來，一直希望榮耀父母，讓父母覺得他學美術的兒子有出息。

「出任故宮博物院院長，父母一定很很高興，倍感榮耀囉！？」蕭宗煌笑笑說，他們不了解故宮博物院在做什麼！

「想都沒有想過，會擔任故宮博物院院長，完全不是原有的人生規劃！」說喜從天降，意外中獎也好，或說層峯舉才，適才適所的安排也罷，對蕭宗煌而言，只要有機會在他成長的土地上，發揮專業，他意無反顧，當仁不讓。

話題回到故宮博物院院長的新挑戰，蕭宗煌整理一下心情，有問必答。

接到徵詢電話，是受寵若驚，也是柳暗花明，原來職場人生中，還有另一本叫故宮博物院的百科全書，讓蕭宗煌重新去翻閱、去學習，認真思考如何與時俱進，改造些什麼。所以他沒有太多的猶豫，接下挑戰，而且樂觀面對。

來自嘉義農村的蕭宗煌，北上求學，從念文化大學美術系開始，就與故宮博物院，保持若即若離關係。除了地緣接近，華岡人常會就近到故宮博物院走動，看看展覽，走走附近山區小路，許多任教老師，更直接把學生帶到故宮博物院上課，讓學生在展覽現場，欣賞原作，然後再討論作品背後的歷史、技法、意涵等等。李霖燦、江兆申、劉良佑幾位名師都有類似習慣，他幸運跟劉良佑老師在故宮博物院學習，也因此打開對故宮博物院的好奇心，尤其，中國美術史課程中，故宮展場更是活教材所在，老師們總是厭其煩指導學生，從展覽的第一手印象中，欣賞、學習藝術之美，對於學生視野的開拓、眼力的養成，幫助很大。然而，故宮博物院對在學學生來說，範圍太龐大、內容太深奧，每次離開故宮博物院時，都會覺得自己的不足與渺小，希望一去再去。

新春提筆揮毫的蕭宗煌，從學生時代就研究臨摹過書法各大家，文字、用筆，心得豐富，這個雅好，一直成為生活的一部分。書法在故宮的古書畫中占據重要地位，有了書法基礎，對於古書畫賞析，助益良多，蕭宗煌一直樂在其中。

每一次故宮博物院舉辦各類型展覽，他一定擠出時間，親臨現場觀賞，也勤讀相關出版品，日積月累下，興趣盎然，功力也日增。總之，故宮博物院對蕭宗煌來說，相識多年，不曾遠離，蕭宗煌形容自己對故宮博物院的感覺，既親切，又陌生。

自稱不是政治出身，也非學者，更不屬於任何一個政黨，蕭宗煌坦誠地說，他唯一保有的，是一以貫之的藝術行政訓練與博物館工作的養成。接下故宮博物院院長職務，他最大的心願，就是讓故宮博物院回歸博物館專業。

距離蔡英文總統的任期屆滿的2024年5月，只剩1年餘，此時此刻接任政務首長，是否就是個過渡時期，蕭宗煌完全不以為忤，他認為，就算是過渡，更應該完成階段性工作，不在乎任期長短，他會化繁為簡、全神灌注。

1981年蕭宗煌於自文化美術系畢業，1983年進文建會（文化部前身）美術科，1994年外放到巴黎文化中心，5年後返國，接任高雄美術館館長，4年後北上出任台灣博物館館長，一待就是8年，這段期間，還到北藝大攻讀藝術行政與管理研究所，2007年取得碩士學位，2012年5月調回文化部，依序擔任文化資源司長、主任秘書，然後又於2015年外調台中，擔任國美館館長，接著，在2018年8月返回文化部出任政次迄今。3個美術館（博物館）館長、館員、秘書、司長、主任秘書、次長，對文化行政、藝術活動及博物館管理皆有豐富實務經驗，公務職場生涯堪稱完整，倘若加上未來故宮博物院院長，那就更圓滿，是繼林正儀、陳其南，從文化部體系養成的第三位故宮博物院院長。

如果說，蕭宗煌是兼具行政資歷，與藝術場館經營專業的資深文官，一點也不為過。過去對於推動博物館典藏研究、服務再升級，以及重建台灣美術史，都有札實經驗，其中外放巴黎5年餘，對於國際文化交流，也有實際、又深刻經驗，非常符合目前朝野期待的戰鬥內閣、無縫接軌，以及有感施政的內涵與角色規範。

面對故宮博物院的多事之秋，蕭宗煌看在眼裏，百感交集，他期待分憂解勞、發揮及時救援，早日讓故宮博物院回到平靜的運作軌道，作出該有的成績與貢獻。

故宮博物院究竟是歷史的隅然，還是大時代發展的必然，有如天意般，大批國寶南遷，落腳寶島台灣，躲過文化大革命的破壞，成為豐盈台灣的無價資產。

該院自國寶遷徙、入境、到幾度地更換藏址，1965年故宮博物院落成啟用以來，超過半世紀，自成一格的場館文化，蕭宗煌認為是典型深水區，他會以面對百科全書的謙虛態度，𧫴慎翻閱，重新學習、深入了解，作出最合適的應對。

蕭宗煌再次強調，身為一輩子博物館人，期待用累積40年的專業，讓故宮博物院否極泰來，民眾重新回到故宮博物院，甚至在國際舞台上，持續被看到。誠如前政委黃光男表示，蕭宗煌藝術行政資歷豐富，博物館專業駕輕就熟，加上派駐法國的經驗，有助於重新擦亮故宮的國際品牌，朝野期待殷切。

根據統計資料，故宮博物院參觀人數，2019年為488萬1 千餘人次，但受到疫情衝擊，人數銳減，去（2022）年1至8月，參觀人次僅45.8萬人，也不足疫情下低標的74萬人次，未來如何吸引觀眾回籠，是當務之急。當然故宮服務的不只是國外觀光客，疫情變化、邊防管制難逆料，蕭宗煌認為，自己現階段最重要的任務是讓台灣民眾，重新肯定故宮的豐富內涵，回到故宮的大百科全書中。

蕭宗煌特別提及世界的文明發展，埃及文明、印度文明之外，中國文明也是重要的一支，代表中國文明的古文物，千里迢迢𣿬聚在台灣，這是台灣的幸運與福氣。而故宮博物院的藏品規模，達69萬8千8百餘件，除了中國文物外，也有不少亞洲文物，包含蒙古西藏等多元化文化，受到全世界矚目。同時，故宮博物院也擁有大批高素質的專業研究人員，發揮敬業精神，對於文物論述，一直是源源不絕，其實，好的文物自己會說話，如何讓故宮文物得到最安全的維護、最多面向的研究論述，發揮公共性效益，都是迫切工作，蕭宗煌正向面對。

有人認為，蕭宗煌的資歷和專長在台灣美術，對故宮典藏的古文物領域較為陌生。蕭宗煌哈哈一笑，就像他在2004年接任台博館館長時，有人質疑他完全沒有自然史的背景，不適合擔任台博館館長，但他當時的回應是，博物館的每個領域，都有專業研究員，館長工作就是讓研究人員在本位上，做最大的發揮。後來事實證明，蕭宗煌8年的任期中，讓台博館煥然一新，展覽空間的標本呈現，斜坡式的參觀動線，無障礙空間的設計、冷氣風管的隱藏，都讓該博物館發揮使用效能，迎來參觀人潮，尤其是吸引親子互動，彷彿是自然科學界的活教室，留下相當不錯的口碑。

同樣的，故宮博物院是百科全書，沒有人能通透所有古文物，但只要提升士氣，各司其職，故宮人的研究、展覽、企劃、教育，都有過人之處。而且，經過幾次的組織改造，故宮博物院目前的組織編制，應該是與時並進，是支符合作戰的團隊。

他長年在藝術行政的公務體系，養成穩扎穩打的作事風格，為此蕭宗煌自嘲是開民航機的人，以平安降落為宗旨，如果外界誤判他有戰鬥機的蠻勁，可能就會失望。但他認為，如果每一趟民航飛行，都平安抵達，孜矻累積，還是能夠達成使命。

談到故宮博物院目前幾個爭議問題，蕭宗煌欣然面對，他希望以抽絲剝繭方式，找到問題的癥結，力求破解之道。例如，故宮博物院的定位問題，早在2000年民進黨第一次政黨輪替，學者出身的杜正勝，擔任故宮博物院院長時，力主提升位階，直接隸屬總統府，當時成為熱門話題，但喧騰過後，也無疾而終。

近期，力主把故宮博物院從行政院管轄抽離，改歸文化部統籌管理，也沸沸揚揚，引來仁智互見的爭議。

蕭宗煌提及，故宮博物院成為部會級博物館，在全世界少見。未來故宮是否要改制，是大哉問，如果要放到文化部的下面，成為三級定位，跟台博館等館舍同級，以他擔任過三所博物館的經營管理經驗來說，並非最好的選項，他並不支持。不過，故宮定位一直是敏感議題，未來一定要透過更多討論，爭取認同度，凝聚更廣泛共識與，否則不宜貿然改變。

至於是否讓故宮博物院行政法人化？早在擔任台博館館長時，曾邀請日本主推法人化的專家，𦲷館演講，當時講者以日本的發展經驗，建議台灣不要重蹈日本的失敗覆轍，當然對行政法人化，留下負面印象。

不過時過境遷，日本六大國家美術館在採行行政法人化，在度過漫長、且艱辛的陣痛期後，步上正軌，現在已經卓然有成，開花結果，呈現行政法人化下的效率與累累成果，蕭宗煌在參考那些範例後，開始修正他對行政法人化的僵硬印象。

在台灣，國立中正文化中心於2004年3月1日，改制為行政法人，成為國內第一個行政法人機構，讓國家表藝中心脫胎換骨，大開大合，尤其隨著台中歌劇院、高雄衞武營成軍後，展現出更大的營運彈性，成績斐然。

蕭宗煌說，當時若不是朱宗慶董事長堅持行政法人化，大概會像仍屬文化部管轄的傳藝中心一樣，綁手綁腳，發展受限。

再反觀高雄「三館一法」的推動，讓目前李玉玲領軍的高雄美術館，與他2001年擔任館長時的規模、活力，完全不能同日而語。台南美術館亦然，因為行政法人化，連殭屍都可以作展覽，發展活潑，議題更多元，帶來龐大人潮與商機，讓大家有目共睹。

目前大英博物館、日本公立美術館、大陸許多博物館，都已行政法人化，可視之為時代的大潮流，法人化下的靈活度，比歸屬公務體系，更能應對多變的時代。如果現在再問他對行政法人化的看法，他已大大改觀，只是要仔細評估陣痛期的長短期以及民眾的認知強度。

至於故宮博物院該不該馬上走上行政法人化，茲事體大，需要更多討論，從長計議，建立更到位共識，這也是他上任的重點工作之一。

至於蘭千山館引發的故宮文物寄存爭議，蕭宗煌認為，私人財產，公共性的社會意義，是該案的核心價值。在時空環境變化下，前人寄存的理想與理念，後人不一定了解或認同。

解鈴還須繫鈴人，唯有回歸原始寄存人的經驗和想法，在行政可及的範圍，作更周全的處理。他會在上任後盡快了解與處理。

根據故宮博物院藏品徵集辦法，不外乎捐贈、寄存與購藏。捐贈，一直是故宮博物院的重要來源，但捐贈有一定的程序與規範，並非收藏家想捐就捐得進來，如何在維護院藏品質，又能廣開友善捐贈之門，值得研究。目前許多重量級收藏家，已屆垂暮之年，對於藝術典藏品，更有捐贈為國家所有的意願，如何提供適合法規，因勢利導，期能水到渠成。

而寄存問題，蘭千山館是個案，但未嘗不也是個通案，是全面檢討寄存方式，作為未來處理類似問題的依據，也刻不容緩。

至於故宮博物院的購藏部分，因為預算短缺，一直力不從心。目前故宮博物院南院編列1200萬購藏經費，當然買不起價值文物，但政府其實另有預備金，對於遇到合適標的物，可以有更便捷有效的方式，動用相關預備金支應，搶奪先機，這方面的規劃與思考，蕭宗煌允諾再作研議。

文化部推動的文化發展基金，從1%的公共藝術基金，累積而成資金水庫，廣被覬覦，希望補故宮博物院藝術品購藏資金的不足。不過蕭宗煌解釋，該基金還是以廣義公共藝術的支出為主，並無法動用到現行制度下的古文物購藏。而且文化部的預算，並不能直接進故宮基金，除非經過修法程序。

目前的「故宮文物藝術發展基金」，是特種基金，非年度預算，當時成立的目的，是年度經費不足，使用方式比較僵化，沒有應對古文物市場的瞬息萬變，因此希望保有特種基金，作為重要古文物購藏上的應急之用。

至於藝術發展牽涉到台灣的在地本土性，以及大中華文化思維，蕭宗煌曾表示，台灣的藝術家如果要讓作品更具經典性，個人的慧詰與創意外，還要講究底蘊，而底蘊養成，不外乎從世界美術史、中國藝術文明史，都是很好的養分來源。他認為，談在地化，台灣的在地性固然重要，但不能迴避中華文化，唯獨立足台灣，放眼兩岸與國際，作品才會成為世界材，讓藝術無國界。

故宮就是一個大百科，讓各朝代的文物，都能安置在適當的位置，說文物自己的故事， 因為文物不屬於任何個人、或任何政黨，是大家共同的資產。蕭宗煌重申，故宮博物院院長的任務，就是保護好文物，把故宮博物院的廣袤無涯與瑰麗美好，都歸還給社會大眾，共同賞析品覽。

對於博物館的學術研究與國際交流，蕭宗煌對該議題一直高度關注與參與。他掌理不同內容的博物館界多年，也擔任中華民國博物館學會理事長，長達5年時間。

蕭宗煌說，為了鼓勵博物館業界，參與國際會議，舉凡在重要國際會議上發表論文，可以獲得文化部補助，包括往返機票、食宿費用，論文出版費用。蕭宗煌深諳文化部的善舉義行，大力鼓勵博物館學會會員，勇於在國際學術舞台上發表論文，滙聚研究成果與聲量。

2019年蕭宗煌親自率團參加在日本京都舉行的博物館年會，該大會上台灣博物館界發表了60多篇論文，頗受好評。2022年他再度率團參加捷克布拉格舉辦的大會，也有40多篇論文參與，成果也是豐碩。

雖然中國大陸百般干擾，在類似的國際會議上，極盡打壓，但台灣學者不為所懼，參與的論文，在會後都以中英文出版成精緻論文集，並回寄給與會各國會員。

這種踴躍提出論文觀點，國際會議上公開發表，留下完整紀錄，對個人的生命歷程、學術研究或國家的論文水平提升的角度來看，都是好事，雖然蕭宗煌於去年12月底才卸下博物館學會理事長職位，但熱情不減，持續表達支持與關切，特別是在他率團的國際會議上，看到老師帶著學生去現場觀摩，成為非常靈活的國際教學教材，對台灣博物館學的人才培育，助益深遠。

讓故宮博物院再次回到國際上發光發熱，有複雜的條件，但學術研究先行，始終是鐵律，而研究人才的培育，永遠嫌不足，如何落實工作，穩扎穩打，期待故宮博物院從平靜安好，走上璀燦亮麗，蕭宗煌心誠意堅，孜矻向前！

作者為典藏雜誌社社長

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