【愛傳媒左化鵬專欄】知名女作家畢璞，着作等身，其中有一部，她引宋代辭人朱敦儒《念奴嬌》的名句《老來可喜》作書名。我年輕時曽讀此辭，懵懵懂懂不解其意，老來重讀，咀嚼再三，方嚐出此中興味。其中一句「飽來覓睡，睡起逢場作戲」，最對我的脾胃。

念奴嬌 宋 朱敦儒

老來可喜，是歷遍人間，諳知物外，看透虛空，將恨海仇山一時挼碎。

免被花迷，不為酒困，到處惺惺地，飽來覓睡，睡起逢場作戲。

休說古往今來，乃翁心𥚃，沒許多般事，也不蘄仙不佞佛，不學栖栖孔子。懶共賢爭，從教他笑，如此只如此，雜劇打了，戲衫脫與呆底。

朱敦儒（公元108O一1175），畢璞（1922－2016）。一位享壽九十五歲，一位九十四歲。他們暮年，身強體健，耳聰目明，皆無疾而終。也許他們早已諳知物外，看透虛空，人生豁達，了無掛礙，才能登上壽域吧！小子勉乎哉！小子勉乎哉！

作者為資深媒體人

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