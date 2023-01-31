「今年美股在通膨見頂後，後續經濟成長將是股市走勢關鍵，尤其是二年期美債殖利率觸頂後，美股往往先蹲後跳。」瀚亞投信投資長林如惠接受CTWANT記者採訪時說，「經歷一年修正的美股，將是海外股市投資優先選項，漲勢亮眼的印度股市與近期受惠觀光消費復甦潛力的日股，也可觀察。」

台股17日虎年封關過春節，美股持續正常交易，近期三大股指均站上了200日均線，包括科技板塊在內的少數去年最受打擊的行業，引領了市場情緒復甦；根據「豐存股」在封關前的統計，國人愛存股仍以ETF為主，個股中仍以蘋果、特斯拉為多之外，輝達、波克夏海瑟威在排名前十檔中也是榜上有名。

去年對全球股市來說是瘋狂的一年，為了打擊通膨，美國聯準會FED暴力升息17碼（425個基點），將利率從0％拉升到4％，每月縮表950億美元，聯準會基本上是「犧牲股票來減緩通膨」。

永豐金證券策略分析師陳泓睿說，2022年FED急速升息17碼，創1980年代以來最激進節奏，近期通膨數據緩步往下，應有助於讓FED放慢緊縮的腳步，由於今年第一場FOMC將在1月31日至2月1日召開（決策結果將在台北時間2月2日凌晨公布），向前推算10天，FED委員的緘默期從1月21日（除夕）開始，市場關注緘默期前多位委員的談話對美股造成一定程度的震盪。

根據近期多位委員的發言推敲，今年第一場FOMC決策升息節奏很可能維持2碼，甚至可能僅再升1碼，基準利率快速上升對股市估值修正的壓力可望趨緩，後續觀察重點將落在現行的利率將持續多長的期間。

聯準會2022年暴力升息達到17碼。（圖／聯準會提供）

股股黃佳文執行長認為，2023年通膨可能沒法降溫，延續高通膨的原因包括房租、物價有僵固性，一旦上漲就不容易回落，投資人可能要做好準備。

而且從歷史數據知道，利率提高後，對經濟會有負面影響。雖然現在美國的失業率很低、就業增長仍然平穩，但對勞動力的需求可能已過高峰期，預料失業率將在 2023 年上升，「雖然不會出現經濟大蕭條那樣的衰退，但是2023年景氣可能不會復甦。」他說。

不過黃佳文話鋒一轉說，股票市場預計將在上半年會承壓，但有鑒於股票市場往往是景氣的先行指標，若2023年底能停止升息循環，可望股市在年中觸底，投資人不必過於悲觀。

「股市是反應未來及不確定性，但是去年的大幅升息，市場逐漸習慣聯準會的步調，且股市維持在相對低點，今年下跌空間可能有限，只要升息循環能趨緩，股市有機會反彈。」黃佳文說。

黃佳文進一步分享他的觀察，從研究顯示可以看到幾項抗通膨的資產，像是黃金、原物料商品及REITs 在過去停滯性通膨期間有比較好的表現，投資人也可參考一些通膨受惠股。

另就債券與商品市場，黃佳文直言， 2023上半年債券市場將成主流，因為債券價格去年大幅修正，10年期公債殖利率升到近年新高，目前債券具有很大吸引力。

金屬商品受惠於中國解封與美元觸頂，可望2023年有不錯的走勢，原油價格短期也有支撐，因為俄羅斯的制裁、低石油庫存、中國的疫情鬆綁以及OPEC同意減產，布蘭特原油有機會上看100美元。

個股方面，黃佳文則認為「台積電是護國神山，未來幾年都是」，以2022年台積電兩件大事「到美國設廠、巴菲特進場買台積電（ADR）」來看，台積電顯然仍保持龍頭地位。

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