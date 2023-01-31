從近期美股ETF年報酬率前十檔排名，能源產業絕對是其中佼佼者，主要係受惠於俄烏戰爭與俄羅斯出口限制，使得能源價格飆至新高，能源ETF表現也跟著強勁，「以去年漲幅亮眼的能源巨擘雪弗龍，今年1月26日股價推高近5％ 至187.79美元，在過去52周上漲了44％。」永豐金證券策略分析師陳泓睿說。

1月是美股企業財報月，由花旗、美銀、摩根大通等金融類股打頭陣後，春節封關期間，特斯拉、英特爾等重磅級企業相繼公布財報，這些全球領導性企業的獲利表現，對上下游供應鏈動見觀瞻，對台美股市都具影響意義。

土耳其股市近兩周漲福達4.15％，圖為土耳其安卡拉的一處貨幣兌換點清點紙幣。（圖／新華社）

永豐金證券策略分析師陳泓睿表示，預計在年關期間發佈Q4財報的公司，包括近期受關注的價值股投資代表性公司寶僑、嬌生；市場話題不斷的特斯拉、網飛；以及半導體設備大廠艾司摩爾等企業。

據股股App統計資料，CTWANT記者整理出美股ETF報酬率前十檔排行榜，拔頭籌為投資土耳市場的iShares MSCI TurkeyETF（TUR），報酬率達到106％，其次為利率主動型避險的SimplifyInterest Rate Hedge ETF（PFIX）則為95％。

「在所有央行忙著升息時，土耳其卻降息，使得土耳其股市大漲106%，但這是犧牲通膨85.5％換來的短暫上漲。」股股App執行長黃佳文說。

其他八檔ETF則皆為能源產業，年報酬率在59％～66％之間，包括VanEck Oil Service ETF（OIH）、iSHares U.S. Oil Equipment &Services ETF（IEZ）、Vanguard Energy ETF（VDE）、Fidelity MSCI Energy Index ETF（FENY）、Invesco Dynamic Oil & Gas ServicesETF（PXJ）、SPDR S&P Oil & Gas Equipment& Services ETF（XES）等。

中信基金經理人張圭慧則認為，近期美股延續上漲動能帶動新興亞股反彈，隨著多數美股重量級財報都將於農曆假期時公布，過年期間民眾仍可上網下單美股等海外股市標的，因為需特別多加留意。

「存股不能再一成不變。」國泰投信ETF研究團隊主管鄭立誠認為，選股建議鎖定財報獲利佳、股利發放穩定、股價波動度低的公司；並可進一步鎖定「高息收」標的，可在金融市場震盪以「股息、債息」作為投資保護，高股息ETF、投資級公司債ETF則多符合以上標準。

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