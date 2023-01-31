金曲歌后曾心梅斜槓餐飲業多年，做過包子、冰品，2021年更砸下3百萬元將原本位於台北市圓環的自家甜品冰舖，重新裝潢成立品牌「團聚」，賣起台灣傳統小吃。近期時報周刊CTWANT記者行經該處，卻發現已悄悄換上茶餐廳的新招牌，進店詢問後，該處工作人員直接表示，「現在不是她（曾心梅）的店了，我也不知道是何時換的」。

曾心梅賣台灣小吃，還曾想過要推出彌月油飯禮盒。（圖／本刊攝影組）

原址是曾心梅「團聚」的茶餐廳，從店內裝潢，到外面的招牌，甚至於餐點都全數換新，嶄新的茶餐廳招牌下正掛著新開幕的紅布條，上面寫道「誠徵內外場正職及工讀夥伴」，舊日「團聚」的景象已不復見。而記者入內時間是下午兩點，只見原本明亮的開放式廚房已封起，剩下一個小出餐口，而原本的古早味裝潢也改為一般茶餐廳的桌椅，偌大的店內只剩下一人正在用餐，令人不勝唏噓。

原本曾心梅開了四間包子店，但因人力欠缺而改成賣冰品。（圖／本刊攝影組）

2016年曾心梅開了素包子店，全盛時期有4間分店，當時因遇到「一例一休」，加上包子都是手工製作人力難尋，之後只能忍痛將包子店收掉。先前她接受本刊專訪，難得透露收店主因：「真的是請人不好請，才毅然決然收掉4間店，我顧慮的點不是賺不賺錢，而是擔心東西做不出來商譽會受損。」毅然決然將早已打出名號的包子店收起，改作人力比較不吃緊的冰品業。

曾心梅對料理及開店充滿熱忱，可惜難敵疫情而收攤。（圖／本刊攝影組）

到了2021年時，曾心梅再度看準鹹食商機，把經營近3年「曾心梅圓環冰舖」打掉重練，花費3百萬將店鋪、餐點重新設計裝潢，除了冰店時期經典冰品和招牌杏仁茶之外，另外更推出「古早味油飯」、「團聚蔥油餅」、「鮮肉餛飩湯」等台灣傳統小吃。曾心梅當時曾說：「疫情期間做這樣的調整是必要的，花了300萬重新裝潢設計，從以前的乾淨明亮的店內空間，到現在呈現有一種回憶的味道。」更透露未來更有推出彌月禮盒、年節禮盒的計畫，「我們將冷熱食都籌備好，一年四季都有了，就可以開放加盟了」。未料卻在去年底黯然收店。

本刊記者致電曾心梅本人，她親回會忍痛收起「團聚」不是因為生意差，「疫情趨緩後店裡生意越來越好，但是很難找到適合的人，服務業真的難找人，我開到月薪4萬還是找不到人」，透露自家煮麵、挫冰等等都需要一些技術性的訓練，「差不多要一個月的時間才行」，她透露先前除了報紙刊登、店面張貼徵人啟示，有人應徵卻一直找不到合適的人才，「服務業真的難找人，我開到月薪4萬還是找不到人」。

曾心梅直言在疫情期間有一些員工確診，但互相支持之下也撐過那段最苦的日子，卻因為生意變好反倒造成人手不足，「也不能讓員工超時工作，不能讓每個人都做到很辛苦、很累，有段時間我還要親自下去幫忙，這樣狀況大概維持了兩個月到三個月的時間，才毅然決然跟股東考量觀察過後才決定收起來」。

她也笑說應該不會再開店了，但對於自己研發出來的好味道像是椒麻麵、麻醬麵等等，曾心梅透露早有廠商詢問想要買下「know how」推出拌麵即食商品，但因為這陣子忙於尾牙、春酒等等演出邀約，可能過些日子再來詳談。她說之前做生意加上疫情，推掉了不少國外的演出邀約，加上在信吉衛視主持的《台灣大歌廳》節目後，更是覺得自己應該要出來唱的，曾心梅說：「上天給我這副歌喉，趁我現在能夠唱的時候，既然大家想要聽我唱歌，我為什麼要拒絕呢？」

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