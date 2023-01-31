台灣藝人安于晴赴泰旅遊遭當地警勒索案件昨(30)日大逆轉！原先否認勒索的泰國警方坦承警察收錢。泰國泰國按摩洗浴業大亨、眾議院前議員丘威（Chuwit Kamolvisit ）公布收錢畫面，希望台灣人能原諒。

安于晴日前表示在泰國旅遊時，遭當地警方勒索2.7萬泰銖（約2.5萬台幣），原先泰警否認勒索，昨（30）日改口承認警察收錢。泰國眾議院前議員丘威（Chuwit Kamolvisit ）在臉書PO出收錢的畫面，並向安于晴道歉，「誠心希望台灣人民能原諒我們」，並將繼續追查真相，安于晴也留言致謝。

泰國眾議院前議員丘威（Chuwit Kamolvisit ）在臉書PO出收錢的畫面，「誠心希望台灣人民能原諒我們」，並將繼續追查真相，安于晴也留言致謝。(翻攝臉書)

安于晴在Instagram發限時動態，1月4日和朋友在中國駐泰使館附近被攔截，警方找各種理由指一行人有罪，也不讓她和友人使用手機尋求援助，耗了一個多小時後，才明白警察只是要錢，最後他們給了泰警2萬7000泰銖，避開攝影機交錢才能離開。

泰國警方連日否認警方勒索安于晴，稱在安于晴車上查到在泰國是非法的電子煙，並指監視器畫面從未見如安于晴宣稱，有人走進小巷內付錢給警察。泰媒昨報導，當天在臨檢站的警察承認有收錢，要安于晴一行人付錢交換不受調查。泰國警方承認警察收錢，但是誰收的以及收了多少錢仍在調查中。

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