原油需求情況不明朗 國際油價下挫 07:172023/01/31 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 在原油需求不明朗的情況下，技術指標推動著市場走向，國際油價今天下跌至近3週以來的最低點。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐約商品交易所西德州中級原油3月交割價下跌1.78美元，來到每桶77.90美元。 倫敦北海布倫特原油3月交割價下跌1.76美元，來到每桶84.90美元。 受美經濟數據與中國重新開放激勵 國際油價上漲 陸官方曝春節疫情未反彈「沒變異株」 這波近尾聲 暫停對中國公民發放短期簽證 韓國延長措施至二月底 #原油需求 #情況 #國際油價 #3月 #90 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 英軍援烏挑戰者2型戰車 預計3月底交付 12:382023/01/27 國際 如大陸守住疫情 上半年可望恢復正常生活 04:102023/01/28 生活新聞 核二廠2號機，3月除役 台電：今夏供電沒問題 04:102023/01/31 財經要聞 江西離奇失蹤106天男學生 遺體在樹林中尋獲 11:532023/01/29 兩岸 新北崇光FRC機器人女力戰隊募資百萬 3月前進夏威夷區賽 17:102023/01/30 新消息 新華社發文批美貿易霸凌：濫用權利破壞體制引公憤 10:202023/01/30 兩岸 保障型保險商品平台 一站購足人生基本保障 15:172023/01/27 財經 ETF何時進場最好？專家曝「1情況」絕對不能買 00:012023/01/31 財經 經典賽》李維拉將來台開球 王建民憶當年：他是很好的學長 12:372023/01/29 體育 2024總統立委大選綠營出手了？民進黨最快3月啟動初選 10:462023/01/29 政治 預測美中2年內開戰！美空軍機動司令備忘錄曝光：希望我是錯的 11:462023/01/28 兩岸 陸版ChatGPT進場了 百度3月推出人工智慧聊天機器人服務 19:062023/01/30 兩岸 網路貼照刈包有蟑螂蛋 台中女判3月、賠店家8萬 04:102023/01/28 地方新聞 中疾控：感染降溫 本輪疫情近尾聲 04:102023/01/31 全球財經 先刷牙還是先吃早餐？牙醫解答了 1情況恐害滿口黃牙 23:112023/01/28 生活 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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