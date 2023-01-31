紐約商品交易所西德州中級原油3月交割價下跌1.78美元，來到每桶77.90美元。

倫敦北海布倫特原油3月交割價下跌1.76美元，來到每桶84.90美元。

受美經濟數據與中國重新開放激勵 國際油價上漲
陸官方曝春節疫情未反彈「沒變異株」 這波近尾聲
暫停對中國公民發放短期簽證 韓國延長措施至二月底
#原油需求 #情況 #國際油價 #3月 #90