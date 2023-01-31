林右昌在臉書提到，當了八年基隆市長，就是傾聽老百姓，貼近民生。(圖取自林右昌臉書)

前基隆市長林右昌今(31)日將正式接任內政部長，他今日凌晨在臉書PO出蹲地與婦人交談的照片，並提及有很多中、小、微型企業行號因疫情損失慘重，「這些小企業主有很多都是民進黨長年的支持者，這些年輕朋友很多過去也都投給了小英總統！」林右昌說三年疫情讓貧富差距變大，讓社會相對剝奪感變大，並認為這才是民進黨去年底敗選，最重要的政經與社會因素。

林右昌發文指出，有關內政部政務工作的一些想法，他正式上任後再跟大家完整報告。他也提到，當了八年基隆市長，就是傾聽老百姓，貼近民生，三句不離柴米油鹽醬醋茶。他雖然卸任市長了，但這一個月來最關心的一件事情，還是中、小、微型企業行號的疫後振興問題！林右昌指出，疫情三年，台灣的國家總體經濟表現非常亮眼，履創新高成就傲視全球！但總體經濟表現好，是因為航運與資通訊電子等進出口產業大幅成長，「實際上我們週邊有很多中、小、微型企業行號受傷損失慘重，重傷、倒閉或歇停業的不計其數」，更有許多夥計兼老闆的小企業主，因為抵抗疫情最後搞到倒閉歇業，不僅把數十年積累的家當賠光，還因此背上負債，現在生活得很辛苦。

當媒體大肆報導經濟成長率多少，某大企業賺了多少錢，某公司年終獎金50個月優於去年40個月時，林右昌認為，只會讓這些受創的中小企業主更加無奈與氣憤！讓因疫情而失業被迫轉業的勞工朋友們產生更強烈的相對剝奪感，怎麼差這麼多，而這些很多是年輕朋友。林右昌認為，這不僅是經濟問題，也產生社會階層磨擦，衍生出社會問題。

「這些小企業主有很多都是民進黨長年的支持者，這些年輕朋友很多過去也都投給了小英總統！」林右昌說三年疫情讓貧富差距變大，讓社會相對剝奪感變大，情緒的累積讓所有不滿的問題都被放大。林右昌坦言，他覺得這才是民進黨去年底敗選，最重要的政經與社會因素。

林右昌強調，不能讓受災的中小企業主，特別是內需與服務產業獨自面對問題與困境，要幫忙解決問題並創造希望，在疫情即將全面解封復甦的時刻，盡力集中資源大力幫忙，讓他們能夠趁機搭上經濟復甦列車，擺脫困境重新復業、振興起來，把疫情三年損失再賺回來「這個時機點很重要，也是民進黨重新建構社會支持基礎的關鍵，否則再漂亮的經濟數字，對人民依舊無感」。