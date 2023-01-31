球王喬柯維奇（Novak Djokovic）勇奪史無前例的個人第10座澳網冠軍，提前在次輪出局的納達爾（Rafael Nadal）苦吞近年大滿貫最糟成績，除了受到舊傷影響，他抱怨是因為澳網的球太爛了，怎麼打都不會旋轉，讓他拿手的上旋球無用武之地。

納達爾並非馬後炮，他賽前就說了：「這個場地的速度沒有問題，但這個球有問題，他們說球和往常一樣，但這球的品質很差，毫無疑問。我們也沒什麼可說的了，這就是我們的球，我們只能接受。我認為這個球沒有平常那樣的旋轉，經過幾輪擊打之後就失去了壓力，變得很難打出正確的旋轉，但我認為對於平擊的打法比較簡單。」

喬柯維奇擁有史上最強的反手拍，被公認是極少數可以直接對抗納達爾正拍上旋球的利器，納達爾暗示澳網的用球對喬柯維奇這種高速打法比較有利。喬柯維奇毫不諱言他對這種用球的喜愛，他在奪冠之後說：「我講過幾百萬次了，我不介意再說一次，如果讓我來選擇，我肯定是選擇這個場地與這些球，這是我畢生打過最棒的場地和球。」澳網羅德拉沃球場的環境條件儼然是喬柯維奇專屬的主場，好比法網的羅蘭蓋洛斯球場就是納達爾的主場。

納達爾不是唯一抱怨「球很扁」的選手，加拿大好手阿里亞辛（Felix Auger-Aliassime）還直接向主審反應「這球很難打，打了都彈不起來。」