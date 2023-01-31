拜登擺明，不會提供F-16戰機給烏克蘭。

儘管華府加強對基輔砲彈和坦克等軍援，但美國總統拜登周一說，他不會送戰機到烏克蘭。

據CNN新聞網30日報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）極力向各方要求戰機，以幫忙維持抗俄戰力。不過，拜登雖提供了其他軍援，但不斷說，戰機並不在選項上。例如，拜登上周宣布，會送31輛M1艾布蘭（Abrams）主戰坦克到烏克蘭。然而，美國高層官員先前已說過，這款重型坦克並不適合烏克蘭部隊。

不過，據《國會山莊報》（The Hill）30日報導，就在西方對烏克蘭安全協助的下一場大討論升溫之際，1名烏克蘭高官周一說，波蘭正發出送F-16戰機到基輔的「正面訊息」。

拜登擺明，不會提供F-16戰機給烏克蘭。

烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）在Telegram上說，波蘭正準備「和北約（NATO）協調，把它們轉交給我們」。

而拜登周一在白宮南草坪上說，下個月是俄羅斯攻打烏克蘭1周年紀念，但他不確定會不會訪歐。然而，他在回答另一個提問時，卻又說，他打算造訪波蘭，可是不確定是什麼時候。

波蘭不斷向德國施壓，要柏林送「豹2」（Leopard 2）主力戰車到烏克蘭，但並未發表有關支援戰機的確切聲明，只暗示會支持下一輪安全援助。據TVN24報導，波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）周一在記者會上被問及，有關提供烏克蘭戰機的可能性時，他說，會和西方盟國密切協調，以做出決定。