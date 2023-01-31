志強-KY2022年合併營收為台幣185.25億元，年增50.2%；營業毛利為42.84億元，年增75.9%；營業利益為22.53億元，年增183%；稅前淨利為23.64億元，年增173.6%；每股稅後盈餘為9.22元，年增169.6%。

全球每五雙足球鞋就有一雙出自志強國際，穩坐全球最大足球鞋製造商寶座。根據QY Research統計，2020年至2026年足球鞋市場之年複合成長率為5.01%。