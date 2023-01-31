女星郭采潔過去以甜美可愛的「優格女孩（Ur Girl）」形象出道，在戲劇與歌壇中成績都相當亮眼，但近年來她將事業重心轉向大陸後，整體形象風格大變，日前她發出在巴黎街頭拍攝的照片後，有網友質疑她的「五官再升級」，甚至直言她「越長越奇怪」。

郭采潔28日在微博上寫下：「你好，巴黎～0°c的清醒！」並曬出多張在法國巴黎街頭拍攝的照片，可見她身穿黑色長版皮革大衣，搭配粗跟長靴，在零度低溫中她外套下僅有一件淡黃色蕾絲洋裝，整體風格顯得率性又冷豔。

不過照片一出，就有網友質疑不知是否為妝容的關係，郭采潔的五官似乎和先前不同，更直言「妳愈來愈奇怪了！」但有粉絲力挺郭采潔表示，她只是很誠實地在做自己，除此之外，微博上大陸網友的評價也是一面倒的稱讚「永遠都是這麼的時尚，我感覺郭采潔好有魅力」、「這種風格真的好酷啊！郭采潔駕馭得特別好」、「郭采潔這組照片也太帥了！」

事實上，郭采潔自從演出大陸電影《小時代》顧里一角後，風格開始逐漸轉變，不僅頭髮越減越短，妝容也較為精緻，與她過往清新甜美的形象落差相當大，因此才有許多網友不斷質疑她有「進廠維修」，對此她雖未正面回應，但先前她曾復刻13年前的自己，讓她不禁落淚直呼自己「其實沒變」。