網友留言。（圖／截自臉書）

總統府昨（30）日宣布新人事訊息，總統府發言人將由Kolas Yotaka回任，而行政院發言人室前專門委員、內政部部長室前祕書林聿禪也將出任新任發言人職務。Kolas Yotaka回任的消息引發熱議，大批網友竟對她從政前的酒駕前科相當在意，紛紛質疑：「不知她酒醒沒？」

總統府發言人張惇涵表示，總統蔡英文希望借重Kolas Yotaka曾任府院發言人的經驗，以利重大政策對外說明，並期許借重林聿禪曾於行政部門的幕僚經驗、熟稔媒體聯繫工作以協助發言業務。

張惇涵指出，除了行政院內閣團隊已完成人事調整，總統府團隊也調整就位、能立即上手，執政團隊將能無縫接軌繼續推動各項國政業務、力求各項政策順利推展。

Kolas Yotaka出征花蓮縣長失利即回任總統府發言人一事，引發許多討論。網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「不知她酒醒過來了沒有？」「酒駕發言人，選不上縣長官愈大」、「酒駕也能當總統府發言人」、「果然是敗選大聯盟」、「小圈圈那些人吹來吹去」、「怎麼老是這些人」、「人才就是這麼多了，全部材料炒起來才是這麼一小碟」。

Kolas Yotaka酒駕事件發生在2014年，當時她並非民進黨員也尚未從政，其依規定易科罰金6萬，此後擔任反酒駕終身志工。針對自己將回任總統府發言人，Kolas Yotaka昨日在臉書發文表示：「感謝總統、副總統，任命我回總統府擔任發言人。希望自己不辜負總統、副總統的期待，做好我應做的工作。不管是國內或國外的媒體，都可以更認識真正的台灣政治與經濟，我會盡全力。」

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